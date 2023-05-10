Можно ли пить кофе с молоком и зачем это делать: ошеломляющие сведения о напитке

Среди фанатов кофе давно идут споры − "Как полезнее пить кофе с молоком или без?" Главред решил разобраться в этом вопросе детально.

https://news.glavred.info/mozhno-li-pit-kofe-s-molokom-i-zachem-eto-delat-oshelomlyayushchie-svedeniya-o-napitke-10469248.html Ссылка скопирована

Кофе с молоком / Коллаж Главред, фото УНИАН



Спор между фанатами кофе с молоком и без оного порой по накалу напоминает споры между тупоконечниками и остроконечниками в книжке о Гулливере. Рассмотрим обе позиции.

Какой кофе самый полезный для здоровья

1. Не нужно пить кофе с молоком, если человек боится набрать вес. В кружке черного кофе содержится 4,7 калории — количество, практически безвредное для тела. А в аналогичной по объему кружке кофе с молоком и сахаром калорий не менее полусотни. То есть, если вы на диете, то пейте черный кофе. И наоборот, употребление, скажем, латте или капучино, особенно с парой-тройкой ложек сахара, может не лучшим образом сказаться на вашей фигуре.

2. Кофе с молоком полезнее по вечерам. Черный кофе добавляет энергичность и умственную деятельность — поскольку в нем нет молока или сливок, которые смягчали бы эффект. Поэтому, если вы любите пить кофе по вечерам, то рискуете заработать бессонницу. Исправить эту проблему, говорят эксперты, можно с помощью небольшой порции молока в кофе (около 50 грамм) — таким образом вы сможете и насладиться любимым напитком, и обеспечить себе здоровый сон. Для тех, кто уже плохо спит ночью, медики рекомендуют вообще исключить кофе после захода солнца.

видео дня

3. Кофе с молоком для тех, кто страдает от повышенной кислотности желудка. В таком случае черный кофе не рекомендуется — он повышает и без того высокий уровень pH. Кофе с молоком действует мягче. Кроме того, если вы страдаете от повышенной кислотности, не забывайте пить много воды и добавьте с рациона продукты, в которых много воды – к примеру, огурцы.

Можно ли пить кофе с молоком

Добавленное в ароматный кофе молоко способствует понижению концентрации напитка в целом. В результате кофеин и другие вещества всасываются организмом человека гораздо медленнее. А это способствует гораздо более сглаженному и длительному воздействию чашки кофе с молоком, чем если бы вы быстро выпили чашку кафе. Если вы любите вкус и запах кофе, а потому пьете его целый день, независимо от времени суток, но страдаете бессонницей, которая вам обеспечивается поздним кофе, то кофе с молоком будет разумной альтернативой.

Гораздо более мягкое поступление кофеина в организм после чашки кофе с молоком, способно не дать человеческому циклу сна нарушиться. По крайней мере, влияние такого напитка будет не таким сильным, как у черного кофе. Вечером лучше выбирать напиток, где молоко превалирует в массе над массой кофе (примерно 60 на 40).

Другие новости: