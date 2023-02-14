Можно ли отказаться от повестки в Украине: легальный и законный способ

В Украине можно отказаться от повестки на войну, но последствия будут отличаться в зависимости от причин такого отказа

Отказаться от повестки на войну можно - если ее заполнили с ошибками / коллаж фото УНИАН и УП

Недавно президент Зеленский и Верховная Рада в очередной раз продлили военное положение в стране (из-за украино-российской войны) и, соответственно, на три месяца продлили срок мобилизации.

Стало быть, по-прежнему остается актуальной тема раздачи повесток на улицах представителями территориальных центров комплектации (по-старому – военкоматов). И еще более актуальным стают вопросы по типу "Можно ли отказаться от повестки на войну?" и "Как можно законно отказаться от повестки".

Можно ли отказаться от повестки в Украине

Ответ – да, можно. Украинские законы оставляют за человеком возможность отказаться получать повестку − если ее оформили с погрешностями либо с неправильными сведениями.

видео дня

Как говорят юристы, в повестке должны быть такие данные:

Фамилия, имя, отчество;

Дата и год рождения, плюс адрес прописки/регистрация военнобязанного;

Место, где человек работает;

вид повестки (чтобы вместо повестки для уточнения данных человеку не выписали сразу повестку на призыв - без медкомиссии);

дату, время и адрес территориального центра комплектации, сотрудники которого раздают повестки;

название ТЦК, мокрая печать, подпись и ФИО его руководителя.

Когда человеку лично дают повестку, то обязательно нужно самым внимательным образом просмотреть повестку и сверить все данные. Если есть хоть одна ошибка, то человек имеет право отказываться от получения повестки. Но, согласно законодательству Украины, в таком случае сотрудники ТЦК обязаны составить акт об отказе – и обязательно при свидетелях. Плюс – в акте причина отказа от вручения документа должна быть сформулирована максимально четким образом.

И далее этот документ передается в центр комплектации. И только в отдельных, исключительных случаях, его могут направить в полицию.

Можно ли не явиться в военкомат после повестки

Ответ – можно. Но только если вы готовы платить штраф (размер колеблется от 1,7 до 3,4 тысячи грн) за первую неявку. Далее, если вы прошли медицинскую комиссию и уже получили повестку на призыв в украинскую армию и тогда не явились, то за такое уже может наступить уголовная ответственность – от трех до пяти лет тюремного заключения.

Другие новости: