УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

16 марта 2023, 03:10
Ненужную детскую одежду можно отдать, но стоит провести специальный обряд для очистки от детской энергетики. Также имеет значение, кому отдавать вещи.
Детские вещи, отдавать вещи
Детские вещи можно отдавать другим людям, но нужно делать это правильно/ pexels.com

Ребенок – это самое ценное, что есть у каждых родителей. Поэтому защита своего чада от всех опасностей становится главной задачей для его мамы и папы. Но часто мы не подозреваем, что опасность может быть даже от тех наших поступков, которые на первый взгляд кажутся невинными и даже позитивными. Так, многие даже не догадываются, можно ли отдавать старые детские вещи другим людям и не повлечет ли это за собой негативных последствий.

Народные верования наших предков дают ответ, куда девать старые детские вещи, как и кому их правильно отдать, чтобы избежать плохих последствий.

Что делать со старой детской одеждой

Старые вещи ребенка, которые он уже не носит, не стоит использовать как тряпки для уборки. Приметы говорят, что после этого ребенок может стать нервным и капризным. Лучше такую одежду передать семье, которая в ней нуждается, или же отдать в детский дом.

видео дня

Но стоит быть уверенным, что та семья, которой вы передали одежду, действительно в ней нуждается и будет использовать по назначению. Ведь кое-кто может взять вещи просто из вежливости, а потом либо выбросить, либо "пустить" на тряпки. А это может наложить плохой отпечаток на энергетику ребенка, который раньше носил эти вещи.

Правила передачи детских вещей чужим людям

Многие боятся отдавать вещи ребенка, ведь считают, что там хранится его энергетика. Но волноваться об этом не стоит. Ведь одежда, которая уже не нужна вашей семье и просто пылится в шкафу, с энергетической точки зрения принесет больше проблем и негатива, если останется у вас. В то же время кому-то она может быть сейчас нужной.

Таким образом, отдавая кому-то ненужные для вас вещи, вы будете иметь больше пространства у себя дома, а также совершите добрый поступок и поможете людям.

Главное при передаче вещей делать это от чистого сердца и дать себе установку, что эта одежда уже не принадлежит вам, а является собственностью других людей – то есть "отпустить" эти вещи от себя. Если же вы не сможете психологически их "отпустить" и будете жалеть, что отдали их, как раз в этом случае с одеждой может "уйти" и частичка энергетики человека, который ее носил.

Можно ли брать чужие вещи для детей

Если кто-то из знакомых решил отдать вашим детям вещи со своих детей, не стоит бояться их брать. Главное сразу провести специальный обряд очищения – это защитит ваше чадо от энергетики другого ребенка. Такую одежду нужно обрызгать водой, которая была набрана в Чистый четверг и освящена в храме.

Вас также может заинтересовать:

приметы ребенок интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:20

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецепт

03:10

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

02:32

"Вы там уже прозревайте по чуть-чуть": украинцы "добили" униженную ВолочковуВидео

02:05

Военный эксперт объяснил, зачем истребитель РФ сбил американский дрон над Черным моремВидео

01:55

Безумное везение накроет с головой: три знака зодиака в ближайшие дни сорвут золотой кушВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:36

"Если бы хотели, то точно бы убили": Маломуж оценил версию о том, что Кадырова отравилиВидео

01:31

"Люблю тебя. Навсегда": невеста "Да Винчи" рассказала об обете, который дала погибшему ГероюВидео

00:51

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

15 марта, среда
23:35

"Агрессия РФ приближается к моменту надрыва": Зеленский призвал давить на Россию на всех уровняхВидео

Реклама
23:19

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

23:06

Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, как ее и принцессу Диану арестовали на девичникеВидео

23:01

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

22:57

Пообещал 15 млн евро: Медведев нанял ЧВК "Вагнера" устранить министра обороны Италии - СМИВидео

22:55

Минкульт ужесточил правила выезда артистов за границу после скандала со Щегелем: что поменялосьВидео

22:53

"Фейковое и нелегитимное государство": лидер чеченцев заявил, что до распада РФ остались считанные дниВидео

22:51

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:15

Путинисты "грызутся" между собой: Цыганова опустила Газманова из-за "усталости от Украины"

22:05

"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского": в США сделали заявление по обороне БахмутаВидео

22:01

"Она мыслями и сердцем здесь": продюсер Орла и Решки заступился за Жанну БадоевуВидео

21:20

Танки Leopard и ПВО NASAMS: новые подробности встречи в формате "Рамштайн"Видео

Реклама
21:08

Кадыров признался, для чего он носит странный гаджет на пальцеВидео

21:06

Знак от Бога или обычное явление: почему на Лавре почернели кресты - ответ священникаВидео

21:02

Стало известно, что натворили Меган Маркл и Гарри в ночь после свадьбыВидео

20:27

Миллионер предложил 100 000 долларов соседке в самолете за "безобидный" поступок, но она отказалась

20:27

Что нужно носить в сумке для привлечения денег: талисманы для каждого

20:23

"Там не бомбят": футболист сборной России огорошил заявлением об УкраинеВидео

20:05

Дочь путиниста Машкова рассказала про тюремный срок: "Вы уже знаете, что нет жизни без свободы"

19:56

Гордость и позор СССР: что подмешивали в сметану и мороженое в советском союзе

19:48

Адские бои за Бахмут: Череватый назвал настоящую задачу ВСУВидео

19:21

Танки, ПВО и боеприпасы: Украина получит мощную помощь от Запада - все подробности "Рамштайн 10"Видео

19:20

Кадыров очень страдал, когда его отстранили от Путинамнение

19:17

Пенсия не менее 8 тысяч гривен: после индексации у пенсионеров будут новые выплатыВидео

18:50

"Он мой учитель": запроданка Ани Лорак рассказала о своем возлюбленном-иностранцеВидео

18:40

5 вещей, которые нельзя делать на кладбище, чтобы не навлечь беду

18:27

Бывшая жена Меладзе рассказала про родного мужчину в зоне боевых действий в УкраинеВидео

18:21

Как спасти подгоревшую гречку: получится невероятно вкусное блюдо

18:20

Скандал вокруг Лавры: Папа Римский потребовал уважать людейВидео

18:15

Обогнал Джонсона и Трампа: сеть взорвалась мемами на политика с самой забавной прической

17:51

"Вот вам система коллективной безопасности": Жданов назвал способ закончить войнуВидео

17:42

Оторвало ногу и кусок плоти: 21-летний военный из последних сил выполз из горящей машиныВидео

Реклама
17:40

В Латвии сделали странное заявление о вступлении Украины в НАТОВидео

17:19

Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали дроны бойцам 204-го батальона

17:08

Жена и сын не дождались домой: оккупанты убили воина с ПолтавщиныВидео

16:53

Ворвется настоящее лето: синоптики дали жаркий прогноз для УкраиныВидео

16:51

Ему было всего 20 лет: под Бахмутом в бою с "вагнеровцами" трагически погиб молодой защитникВидео

16:36

Соседи будут завидовать урожаю: как правильно добавлять золу при посадке картофеляВидео

16:36

Как приготовить манку на молоке: вкус детства напомнит о беззаботностиВидео

16:21

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

16:08

"Мир наизнанку. Колумбия": Дмитрий Комаров покажет, как ищут самые дорогие изумруды в мире

16:06

В США сделали "втык" русскому послу за сбитый над Черным морем американский беспилотникВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять