Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

Ненужную детскую одежду можно отдать, но стоит провести специальный обряд для очистки от детской энергетики. Также имеет значение, кому отдавать вещи.

Детские вещи можно отдавать другим людям, но нужно делать это правильно/ pexels.com

Ребенок – это самое ценное, что есть у каждых родителей. Поэтому защита своего чада от всех опасностей становится главной задачей для его мамы и папы. Но часто мы не подозреваем, что опасность может быть даже от тех наших поступков, которые на первый взгляд кажутся невинными и даже позитивными. Так, многие даже не догадываются, можно ли отдавать старые детские вещи другим людям и не повлечет ли это за собой негативных последствий.

Народные верования наших предков дают ответ, куда девать старые детские вещи, как и кому их правильно отдать, чтобы избежать плохих последствий.

Что делать со старой детской одеждой

Старые вещи ребенка, которые он уже не носит, не стоит использовать как тряпки для уборки. Приметы говорят, что после этого ребенок может стать нервным и капризным. Лучше такую одежду передать семье, которая в ней нуждается, или же отдать в детский дом.

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Но стоит быть уверенным, что та семья, которой вы передали одежду, действительно в ней нуждается и будет использовать по назначению. Ведь кое-кто может взять вещи просто из вежливости, а потом либо выбросить, либо "пустить" на тряпки. А это может наложить плохой отпечаток на энергетику ребенка, который раньше носил эти вещи.

Правила передачи детских вещей чужим людям

Многие боятся отдавать вещи ребенка, ведь считают, что там хранится его энергетика. Но волноваться об этом не стоит. Ведь одежда, которая уже не нужна вашей семье и просто пылится в шкафу, с энергетической точки зрения принесет больше проблем и негатива, если останется у вас. В то же время кому-то она может быть сейчас нужной.

Таким образом, отдавая кому-то ненужные для вас вещи, вы будете иметь больше пространства у себя дома, а также совершите добрый поступок и поможете людям.

Главное при передаче вещей делать это от чистого сердца и дать себе установку, что эта одежда уже не принадлежит вам, а является собственностью других людей – то есть "отпустить" эти вещи от себя. Если же вы не сможете психологически их "отпустить" и будете жалеть, что отдали их, как раз в этом случае с одеждой может "уйти" и частичка энергетики человека, который ее носил.

Можно ли брать чужие вещи для детей

Если кто-то из знакомых решил отдать вашим детям вещи со своих детей, не стоит бояться их брать. Главное сразу провести специальный обряд очищения – это защитит ваше чадо от энергетики другого ребенка. Такую одежду нужно обрызгать водой, которая была набрана в Чистый четверг и освящена в храме.

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