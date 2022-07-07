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Можно ли от мороженного заболеть: советы врача для детей и взрослых

7 июля 2022, 04:11

Летом актуальны вопросы - можно ли заболеть от мороженного и опасно ли его есть при ангине. Ответы врачей собрал Главред.

Можно ли от мороженного заболеть / ua.news

Сейчас на улице лето и невыносимая жара, спастись от которой помогает кондиционер, купание в бассейне или в речке, а также употребление мороженного. Многие задаются вопросом – можно ли заболеть от съеденного холодного лакомства и опасно ли оно для здоровья.

По словам врачей, мороженное само по себе не может привести к возникновению заболеваний горла, но только в том случае, если человек полностью здоров, без хронического тонзиллита, например. Причина недуга – не съеденное мороженное или выпитый глоток холодной воды, а патогенная микрофлора, которая уже имеется в горле. Заселение слизистой микроорганизмами способствует першению, воспалению и появлению боли.

Мороженное и холодные напитки в жару / ua.news

Можно ли есть мороженое когда болеешь

По итогам новейших исследований врачей стало известно, что употребление мороженного пациентом, который жалуется на боли в горле, облегчает его состояние. При проглатывании холодное лакомство охлаждает миндалины, от чего сужаются кровеносные сосуды уменьшается боль.

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Употребление мороженного при ангине

При гнойной ангине также не запрещено лакомится мороженным, ведь холод уменьшает воспаление и отек. Но все же стоит обязательно пить по назначению врача антибиотики, ведь побороть опасный недуг без них не удастся. Иногда детям после удаления аденоидов настоятельно рекомендуют есть мороженное, ведь оно способствует заживлению раны и уменьшению послеоперационного отека.

У некоторых людей наблюдается повышенная чувствительность к холодным продуктам – в этом случае может возникнуть резкая головная боль и першение в горле.

Мороженное при болезнях горла у детей / ua.news

Бывает и так, что после мороженного поднялась температура – это означает, что холод послужил лишь провоцирующим фактором и ослабил иммунитет, на фоне этого на слизистой начали активно размножаться бактерии. Также могут поятся дополнительные симптомы болезни:

  • увеличения лимсфоузлов
  • кашель и першение в горле
  • гнойники на слизистой

Повышение температуры тела до 38,5 °C свидетельствует о прогрессировании недуга. В этом случае нужно пить много жидкости для того, чтобы уменьшить интоксикацию организма и обратится к врачу, который назначит правильное лечение. Снять боль помогут полоскания и горла и увлажнение слизистой.

Опасно ли есть мороженное в жару при ангине / ua.news

Как не заболеть после мороженого

В первую очередь стоит следить за разницей температур, ведь если с жары войти в помещение, где работает кондиционер и залпом выпить воды из холодильника и закусить это фруктовым льдом – простуда практически гарантирована. Чем больше пачек мороженного съедает человек – тем выше шанс получить ангину, тем более, если в анамнезе у пациента имеется хронический тонзиллит.

Допустимо съедать не более одной порции мороженного в день (150 гр). Важно помнить, что это калорийный продукт, который способствует быстрому набору лишнего веса.

Холодные напитки врачи рекомендуют пить неспеша, маленькими глотками, ведь для слизистой ледяная вода – стресс, на который организм запросто может отреагировать появлением воспалительного процесса.

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