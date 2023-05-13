Можно ли осветлять волосы без фольги: 3 главных правила в осветлении волос

Осветление волос - кропотливая и ответственная работа. Главред расскажет, какой стороной фольги осветлять волосы правильно.

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Можно ли осветлять волосы без фольги / коллаж: Главред, фото: pexels

Красивые и осветленные волосы требуют правильного окрашивания и ухода. Однако мало кто знает, что дает фольга при окрашивании и как ее правильно использовать.

Чаще всего окрашивание происходит с помощью разделения волос на пряди, в частности - осветление волос. Именно для упрощения этой задачи используется фольга.

Можно ли осветлять волосы с обычной фольгой - что используют в парикмахерских

Опытные мастера, которые работаю в салоне - конечно, используют специальную фольгу, которая максимально готова для удобного использования. Однако обычная фольга для запекания послужит не менее хорошим заменителем в домашних условиях. Главное - правильно ее использовать.

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Какой стороной фольги осветлять волосы - важное правило

В окрашивании волос, а особенно в их осветлении одну из самых главных ролей играют правила, которых необходимо придерживаться. Касаются они не только правильной краски, но и самого процесса. С фольгой дела обстоят так: прядь необходимо укладывать на матовую сторону полотна, по середине полосы. После этого прядь необходимо завернуть и поднять наверх.

Можно ли осветлять волосы без фольги - ответ на частый вопрос

Как мы уже сказали выше - фольга используется для разделения волосы на пряди и, соответственно - для улучшения результата окрашивания. Однако делать это необязательно. Осветлить волосы без проблем можно и без использования фольги.

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