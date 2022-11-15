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Можно ли мыть голову при температуре и когда это категорически запрещено

15 ноября 2022, 10:22

Врачи расходятся во мнениях относительно того, можно ли при температуре мыть голову. Если очень нужно принять душ, то стоит следовать нескольким правилам.

Можно ли мыть голову при температуре и когда это категорически запрещено
Можно ли мыть голову, если есть температура / Фото pixabay.com

Многие люди моют голову каждый день, поэтому если они заболевают, возникает вопрос - можно ли мыть голову при температуре? Врачи расходятся во мнениях в этом вопросе, но, как минимум, есть случаи, при которых мыть голову при повышенной температуре категорически не рекомендуется.

Почему нельзя мыть голову, когда температура

Врачи рекомендуют воздерживаться от водных процедур, пока температура не спадет. Они аргументируют это тем, что могут развиться осложнения и ухудшиться самочувствие при переохлаждении от только что помытой головы.

Некоторые медики считают, что запрет на мытье головы при температуре - это миф, который не имеет никакого подтверждения в медицине. По словам врачей, мыть голову и мыться при любой болезни необходимо, так как при высокой температуре люди потеют.

Как помыть голову при температуре

Если очень нужно помыть голову при повышенной температуре, стоит следовать нескольким правилам:

  • мыть голову лучше вечером, чтобы сразу лечь в постель и согреться;
  • сразу после душа обмотать голову полотенцем;
  • тщательно высушить волосы феном;
  • выходить на улицу категорически нежелательно.

Когда категорически нельзя мыть голову при температуре

Нельзя ни мыть голову, ни купаться, если температура тела превышает 38 градусов. Дело в том, что слишком горячая вода может спровоцировать повышение температуры, а теплая – переохлаждение.

Врачи советуют дождаться, чтобы температура опустилась хотя бы до 37,5 градуса. Таким образом, отвечая на вопрос, можно ли мыть голову при температуре 37, ответ будет - да.

Кому нельзя мыть голову при повышенной температуре

Есть заболевания, при которых категорически запрещены водные процедуры во время повышения температуры. К ним относится:

  • варикоз;
  • диабет;
  • повышенное давление;
  • проблемы с суставами.

Под воздействием горячей воды у людей с такими проблемами могут появиться головная боль, судороги, тошнота, нарушение работы сосудов и сердца.

Также противопоказаны водные процедуры пациентам с гайморитом или острыми воспалительными процессами в области уха.

Повременить с душем стоит людям с вегетососудистой дистонией или артериальной гипертензией. По словам врачей, есть риск получить спазм сосудов и гипертонический криз.

Ранее Главред писал, как мыть голову каждый день и не испортить волосы.

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