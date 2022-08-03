Можно ли кушать пиццу каждый день

Приготовление домашней пиццы станет лучше альтернативой заказа блюда в ресторане / ua.depositphotos.com

Пицца остается одним из самых популярных и вкусных блюд. Ее можно приготовить дома, заказать в ресторане, Интернете, быстро разогреть и съесть. Одни предпочитают лакомиться блюдом в моменты, когда лень что-то приготовить, другие же едят пиццу чаще, особенно в компании друзей. О пицце много споров. Бытует мнение о ней как о вредном блюде, которое содержит большое количество калорий. Любители поедания круглой дрожжевой лепешки, напротив, говорят, что пользу и вред пиццы определяет состав ингредиентов блюда.

Почему вредно есть пиццу

Зачастую пицца состоит из жирных соусов, колбас, копченостей, балыков, бекона, томатной пасты, майонеза, различного вида сыров. Хлебопекарная мука представляет собой простые углеводы, в результате чего продукт повышает уровень сахара в крови. Из-за этого наступает быстрый голод, человек быстро набирает вес. В одном кусочке пиццы может быть 20% насыщенных жиров, потребляемых организмом за целые сутки. В общем, это калорийная бомба.

Особенно не желательно запивать покупную пиццу газированной водой. Одновременное сочетание сладкого и жирного в одном приеме пищи может привести к изменениям глюкозы, лишней нагрузке на поджелудочную железу и риску набрать лишние килограммы.

Можно ли есть пиццу каждый день

Если пицца приготовлена из здоровых ингредиентов, ее можно есть каждый день. Тесто для такого блюда можно приготовить из цветной капусты или брокколи.

Что касается самой начинки, лучше всего использовать домашний томатный соус (желательно даже домашний измельченный помидор), нежирный сыр ( к примеру, моцарелла), любые овощи (грибы, баклажаны), натуральный тунец, вареную ветчину или мясо индейки.

Как часто можно есть пиццу

Пицца поднимает настроение и снижает выработку стрессового гормона – кортизола. Пиццу желательно есть не очень часто.

Если в составе пицца присутствуют овощи и белок, блюдо может пополнить организм полезными жирами, кальцием, минералами и витаминами. Чтобы не навредить своему здоровью, пиццу можно есть где-то раз в неделю. Обязательно нужно следить за размером порций, чтобы не скушать лишнего.

Есть пиццу каждый день не рекомендуется / ua.depositphotos.com

Где покупать пиццу – решать вам. Но лучше это делать в проверенных местах, где во время ее приготовления используют свежие и качественные ингредиенты. Рекомендуется, чтобы пицца содержала диетическое мясо – индейку или курицу, шпинат, зелень и овощи.

Как есть пиццу и не толстеть

Чтобы кушать пиццу и не поправляться, нужно есть ее в первой половине дня. От одного кусочка вряд ли пострадает диета, вреда фигуре не будет. Калорийную пищу рекомендуют употреблять до 12 дня. Несколько кусочков существенно не повредят, однако, если вы следите за своим питанием, переедать категорически нельзя.

Хорошим выбором станет пицца с высоким содержание белка. В блюде могут быть морепродукты, кусочки рыбы, кальмары, осьминоги, креветки. Чистый белок наполняет организм полезными элементами и обладает питательными свойствами. Пицца с колбасой не настолько оптимальный вариант, поскольку не всегда можно быть уверенным в качестве продукта.

Полезной может быть пицца с овощами и высоким уровнем содержания белка / ua.depositphotos.com

Как соус можно выбрать майонез на оливковом масле. В нем не так много сахара, как в кетчупе, зато он сытный. Нельзя забывать, что именно повышенное содержание сахара не дает организму нормально насытиться порцией.

Состав пиццы должен быть четко расписан, с каждым ингредиентом. Блюдо не должно содержать начинки, которая могла бы вызвать у вас аллергию. Перерывы между едой следует делать по 4-6 часов.

Как есть пиццу и не поправиться – советы

Заранее узнайте, из какой муки была приготовлена пицца. Самый подходящий вариант, если блюдо на тесте без дрожжей. Подобный состав пиццы включает меньшее число калорий, чем пицца на дрожжевом тесте.

Бортики лучше не кушать. Раньше бортики были для того, чтобы держалось тесто. В тот момент, когда пиццу доедали до края, их выбрасывали. Если вы боитесь повредить своей фигуре, не ешьте их.

Пицца со сладкими напитками не приносит пользы для организма / ua.depositphotos.com

Любите сыр – выбирайте моцареллу. Продукт считается с низким уровнем калорий и не наносит вреда вашему режиму питания. Чтобы поберечь фигуру, воздержитесь от употребления в пищу Чеддера или плавленого сыра.

Подсчитывайте количество калорий. Если боитесь набрать лишние килограммы, следите за тем, что и как вы едите. Скушав несколько кусочков пиццы днем, не надо вечером питаться углеводами. Съешьте овощной салат.