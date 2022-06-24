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Можно ли консервировать с йодированной солью: как это повлияет на вкус овощей

24 июня 2022, 17:06

Со стартом сезона закруток стал актуальным вопрос, подходит ли йодированная соль для консервации. Раньше ее боялись использовать из-за влияния на вкус овощей.

консервация, соль
Можно ли консервировать с йодированной солью/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Лето в разгаре, и хозяйки уже активно перебирают в голове, как и что они будут консервировать на зиму. Но поскольку крупнейший украинский производитель соли "Артемсоль" временно остановил работу из-за войны, у многих возникают опасения, удастся ли в нужный момент найти этот необходимый для консервирования продукт.

Поэтому вновь стал актуальным вопрос, как во время консервирования на зиму заменить обычную соль и подойдет ли для этого, к примеру, йодированная.

Ранее бытовало мнение, что йодированную соль ни в коем случае нельзя применять для консервирования. И не зря. Ведь изначально для того, чтобы насытить соль йодом, использовали йодид калия.

Однако это вещество было неустойчивым, во время кулинарной обработки и хранения оно быстро испарялось. Поэтому овощи, которые консервировали с такой солью, со временем меняли свой вкус и цвет. Они теряли форму, могли стать горькими или начать бродить. Консервированные таким образом продукты нельзя было долго хранить. Именно с тех пор хозяйки себе приняли во внимание, что йодированная соль для заготовок на зиму совершенно не годится.

Однако сейчас это правило по сути уже не актуально. В наше время для насыщения соли йодом используется уже другое вещество – йодат калия. Если использовать современную йодированную соль для консервации, продукт, который вы хотите сохранить на зиму, не потеряет своего вкуса, цвета или консистенции. Поэтому йодированную соль можно спокойно применять на уровне с обычной.

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