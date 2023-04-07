Можно ли из косточки вырастить арбуз: что сделать, чтобы взошла вкусная ягода

Одной из самых любимых ягод большинства является арбуз, однако мало кто знает, что его можно вырастить самостоятельно. Об этом сегодня расскажет Главред.
Можно ли из косточки вырастить арбуз - как это возможно
Как и практически любое растение арбуз можно вырастить и через косточку. Посеять ее можно в открытый грунт тогда, когда почва прогреется до 15 градусов на глубину 10 сантиметров. Также можно посеять арбуз на рассаду, этот вариант считается более результативным.
Как правильно выращивать арбузы в домашних условиях - главные правила
Вырастить сладкий и сочный арбуз могут все. Для этого достаточно просто знать несколько главных правил. Арбуз растет достаточно долго, потому к его посадке стоит приступать уже в середине апреля.
Сеять семена можно в стаканчики, важно знать, что семейство тыквенных обожает мягкую почву, поэтому почва должна быть из смеси торфа, песка и перегноя.
Перед тем как сеять семена нужно промочить в марганцовке около 15 минут, затем промыть и подержать во влажной марле в теплом месте. Да и в целом, рассада арбуза любит тепло, потому прорастет только при 25-30 градусах. В момент, когда ростки достигнут 1,5 сантиметра, их нужно пересаживать в торфяные горшки. Поливать рассаду необходимо только теплой водой и держать всегда в тепле. Арбуз - достаточно привередливое растение. В целом, рассаду можно перемещать в грунт, когда росткам будет около месяца.
Сколько времени нужно чтобы вырастить арбуз - как долго ждать удовольствия
Ягода арбуза растет долго и к этому нужно быть готовым. Плоды зреют достаточно долго. Во время выращивания в грунте, до первых зрелых плодов может пройти около 4 месяцев, а именно 100-120 дней. На это влияет и состав почвы, и температура и погодные условия.
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