Можно ли из косточки вырастить арбуз: что сделать, чтобы взошла вкусная ягода

Время огородников и садоводов уже наступило, украинцы во всю занимаются рассадой и готовятся к лету.

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Можно ли из косточки вырастить арбуз / коллаж фото instagram faina_flowers_kz

Одной из самых любимых ягод большинства является арбуз, однако мало кто знает, что его можно вырастить самостоятельно. Об этом сегодня расскажет Главред.

Можно ли из косточки вырастить арбуз - как это возможно

Как и практически любое растение арбуз можно вырастить и через косточку. Посеять ее можно в открытый грунт тогда, когда почва прогреется до 15 градусов на глубину 10 сантиметров. Также можно посеять арбуз на рассаду, этот вариант считается более результативным.

Как правильно выращивать арбузы в домашних условиях - главные правила

Вырастить сладкий и сочный арбуз могут все. Для этого достаточно просто знать несколько главных правил. Арбуз растет достаточно долго, потому к его посадке стоит приступать уже в середине апреля.

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Сеять семена можно в стаканчики, важно знать, что семейство тыквенных обожает мягкую почву, поэтому почва должна быть из смеси торфа, песка и перегноя.

Перед тем как сеять семена нужно промочить в марганцовке около 15 минут, затем промыть и подержать во влажной марле в теплом месте. Да и в целом, рассада арбуза любит тепло, потому прорастет только при 25-30 градусах. В момент, когда ростки достигнут 1,5 сантиметра, их нужно пересаживать в торфяные горшки. Поливать рассаду необходимо только теплой водой и держать всегда в тепле. Арбуз - достаточно привередливое растение. В целом, рассаду можно перемещать в грунт, когда росткам будет около месяца.

Сколько времени нужно чтобы вырастить арбуз - как долго ждать удовольствия

Ягода арбуза растет долго и к этому нужно быть готовым. Плоды зреют достаточно долго. Во время выращивания в грунте, до первых зрелых плодов может пройти около 4 месяцев, а именно 100-120 дней. На это влияет и состав почвы, и температура и погодные условия.

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