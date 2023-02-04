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Можно ли использовать почерневшие бананы: вас удивит неожиданный ответ

4 февраля 2023, 08:30
Можно ли есть банан если он почернел - перезревшие бананы имеют полезные свойства.
бананы
Когда банан считается испорченным / Pixabay

Бананы многие любят не только за приятный и нежный вкус, но и за питательные вещества и микроэлементы. Однако это – скоропортящийся продукт. Буквально за несколько дней он может превратиться из сочного плода в гниющий мусор.

Можно ли употреблять бананы, которые имеют заметные признаки начала необратимых процессов? Важно помнить ряд простых правил.

Использование почерневших бананов

Если кожура бананов имеет заметные коричневые пятна, однако внутри плод еще не испортился, такой банан можно употреблять в пищу. Зачастую, в магазинах на них вешают отдельный ценник – со скидкой. Однако стоит обращать внимание на то, что если на кожуре появились признаки гниения, то такой банан лучше выбросить.

Можно ли есть банан если он почернел

Обратите внимание на состояние плода. Если на нем образовались заметные гнилые пятна, тогда употреблять в пищу эти продукты нельзя. Есть риск отравления. Не стоит забывать, что в переспевших бананах сахара больше, чем в обычных. Поэтому употребление бананов "на грани" увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Есть простая зависимость – чем больше коричневых пятен на кожуре банана – тем больше сахара содержит сам плод.

Чем опасны перезревшие бананы

Следует помнить, что употребление перезревших бананов грозит сразу рядом проблем со здоровьем:

  • в перезревших бананах чрезмерное количество тирамина (подобно адреналину – влияет на повышение уровня сахара в крови и давления);
  • угроза желудку от перезревших бананов очевидна (есть риск отравления с осложнениями);
  • подгнивший продукт способен разрушать печень.

Почему нельзя есть коричневые бананы

Кроме того, что в перезревших бананах содержится повышенное количество сахара, такие плоды таят в себе еще одну опасность. Специалисты давно установили, что такие плоды содержат повышенное количество антиоксидантов. Здесь также выявлена причина. Это происходит из-за разрушения хлорофилла.

Чем полезны перезревшие бананы

При всех рисках перезревшие бананы все же имеют и полезные свойства. При его употреблении организм получает моментальный "впрыск" энергии. Поэтому их употребляют спортсмены для "подзарядки" организма.

Хранение бананов в холодильнике

Добавим, что бананы можно замораживать. При этом их можно предварительно очистить, нарезать, или приготовить из них пюре.

Хранение бананов в морозилке:

  • очищенные бананы хранятся до трех месяцев;
  • бананы с кожурой хранятся до двух месяцев.

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