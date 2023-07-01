УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Можно ли хранить пленку в холодильнике: простой совет поможет сотням хазяек

Дмитрий Видоменко
1 июля 2023, 16:43 обновлено 1 июля, 16:44
26
Есть мнение, что продукты надо оборачивать в пленку и отправлять в холодильник Главред отвечает на вопрос: "Почему пищевую пленку нужно хранить в холодильнике".
Пищевая пленка
Охлажденная пищевая пленка будет ложиться ровно / instagram.com/svetofor_uralsk_4/kopeika_shchuchinsk

"Можно ли хранить пленку в холодильнике" ‒ ответ прост. Не только можно, но и желательно. Хотя пленку в упакованном виде хранить можно при температуре от минус 30 градусов до плюс 40 градусов по шкале Цельсия (и влажности до 80%), лучше всего хранить ее в недоступном для детей месте и холодном. Холодильник тут прекрасно подходит.

Лучше всего поставить пленку в отделение двери вертикально, поскольку она будет занимать меньше места. Охлажденная пищевая пленка будет ложиться ровно ‒ она превосходно будет натягиваться и держать в порядке необходимое продовольствие.

Кроме того, как говорят специалисты, очень удобны в применении перфорированные пищевые пленки, отверстия которой через определенное расстояние помогают быстро и аккуратно отрывать ее куски.

видео дня

Какая бывает пищевая пленка

Пищевые пленки бывают в основном бывают двух типов:

  • пленки из поливинилхлорида (ПВХ, PVC)
  • полиэтиленовые пленки (ПЭ, PE).

ПВХ-пленки могут использоваться в качестве одноразовой упаковки пищевых продуктов длительного срока хранения. Но у них есть важная функция — пропускают наружу водяной пар и углекислый газ, внутрь пропускается кислород. Таким образом, конденсат не образовывается внутри пленки. Кроме того, оно используется различными предприятиями пищевой промышленности ‒ к примеру, для упаковки хлебобулочных изделий.

Пленка полиэтиленовая пищевая используется в качестве одноразовой упаковки различных продовольственных продуктов кратковременного срока хранения, может использоваться совместно со специальными поддончиками (такие кладут вместе со специальными прокладками обычно в супермакетах при упаковке мяса). Именно такие плёнки продают в различных хозяйственных магазинах для кулинарных и бытовых потребностей.

Пищевая пленка
Пленка используется в качестве одноразовой упаковки пищевых продуктов длительного срока хранения / Instagram/ vypechki_turkestan/

Какую температуру может выдержать пищевая пленка

Нельзя использовать пищевую пленку для запекания в духовке – полиэтилен мгновенно расплавится и смешается с едой. Ответ на вопрос, какую температуру выдерживает пищевая пленка, находится на ее упаковке (обычно это максимум 100 градусов по шкале Цельсия).

Опытным хозяйкам также давно известны несколько нестандартных способов использования пищевой пленки, которые сильно облегчают им работу:

  • обернуть руки от мозолей при работе лопатой или граблями;
  • обернуть плодоножки бананов (тогда фрукты будут свежими очень долго);
  • закрыть сосуды с косметикой – для чего и нужно накрыть горлышко куском пленки, а потом уже закрутить колпачок;
  • заклеить щели в окнах (чтобы не было сквозняков);
  • поймать мух при помощи простой ловушки (в миске нарезать фрукт, закрыть ее пленочным куском, проделать отверстие ‒ и совсем скоро все мухи попадутся там);
  • накрыть полки в холодильнике (чтобы те не загрязнялись);
  • обернуть грязную обувь (и можно спокойно пройти в комнату).

Вас могут заинтересовать такие тексты:

холодильник интересные новости
Реклама

Главное за день

Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, важно поставить Путина на место

Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, важно поставить Путина на место

16:52 Политика
Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

16:41 Украина
Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС – Зеленский

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС – Зеленский

15:58 Политика
Все главные новости

Последние новости

16:52

Зеленский – НАТО: примите Украину в Альянс, важно поставить Путина на место

16:43

Можно ли хранить пленку в холодильнике: простой совет поможет сотням хазяек

16:41

Зеленский назвал единственное условие для начала мирных переговоров с РФ

16:04

Заявил, что "Украины не существует": таксист в Харькове "налетел" на пассажирку и оскандалилсяВидео

15:58

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС – Зеленский

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:40

Украина ударила санкциями по россиянам и Georgian Airways, которая летает в РФ

14:59

Испания выделит Украине новый пакет помощи на сумму €55 млнВидео

14:52

Сказочная оптическая иллюзия для самых умных: лишь немногие найдут птичку за 15 секунд

14:37

Дело о "пьяном" ДТП Остапа Ступки ушло в суд

Реклама
14:18

Любовный гороскоп на неделю 3-9 июля: Овну – испытание, Скорпиону - недовольство

13:54

Медведев забился в истерике: пригрозил ядеркой Польше и "исчезновением" Дуде

13:25

Распад РФ: Данилов спрогнозировал, какие республики выйдут из состава России

13:23

Новые суммы в платежках за свет: как сильно подорожало электричество

13:13

Макс Барских порадовал фанатов новым украиноязычным хитом

12:56

Гороскоп Таро на неделю 3-9 июля: Рыбам – изобилие, Весам - вечеринка

12:56

Зеленский – о рисках для жизни: Путину больше угрожают, его хотят убить

12:37

"Будет долго и кроваво - никаких иллюзий": генерал Милли оценил контрнаступление

12:33

РФ накапливает ракеты: в Воздушных силах рассказали о коварных планах оккупантов

12:13

Гороскоп на завтра 2 июля 2023: Львам – разногласие, Девам - облегчение

12:06

"Сейчас клон всех уток": Лорак получила на орехи за старое фото в вышиванке

Реклама
12:05

Зеленский оценил риск атаки "вагнеровцев" на Украину со стороны Беларуси

11:42

Зеленский – о контрнаступлении ВСУ: Украине нужно время и больше оружия

11:06

Что нужно купить при ядерном взрыве и как подготовиться к возможной угрозе

10:43

Винник пояснил, будет ли переводить свои хиты на украинский язык

10:38

Премьер Испании прибыл в Киев с официальным визитомВидео

10:32

Зеленский - о потерях Украины в войне: "До конца войны мы не узнаем"

10:22

Еще один российский певец стал иноагентом

09:50

Военный эксперт пояснил, какие страны Запада могут воевать с Россией

09:44

"Путин - неуправляемый": Зеленский заявил о риске подрыва оккупантами ЗАЭС

09:22

Окружение Путина устроило ГКЧП-2 и теперь будет делить власть - Михаил ПритулаЭксклюзив

09:03

Украинцам с 1 июля повысили пенсии: кому и как сильно

09:01

РФ может устроить аварию на ЗАЭС: в ISW описали три возможных сценария

08:56

Потерял слух: Популярный украинский певец оказался в больнице

08:20

Россияне запускают сценарий управляемой аварии на ЗАЭСмнение

08:20

"Вагнер" здесь больше не работаетмнение

08:08

Глава ЦРУ тайно приезжал в Украину: ему рассказали о плане по завершению войны до конца года - WP

07:35

Глава ЦРУ звонил в Нарышкину, чтобы успокоить Кремль после мятежа Пригожина - WSJ

07:00

День рождения принцессы Дианы: 10 малоизвестных фактов про жизнь леди Ди

06:43

Хорошим русским пора идти на Москвумнение

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 1 июля

Реклама
02:29

Гороскоп на июль 2023 для всех: ссоры, обиды и водные катастрофыВидео

02:00

Коваленко рассказал, как НАТО может решить проблему неадекватного руководства РФ

01:30

Как сварить варенье из малины с сахаром: секретная добавка творит настоящие чудеса

30 июня, пятница
23:54

Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия - Данилов

23:31

Что приносит трехцветная кошка: ждать счастья или неудачи

23:26

Родственникам сказали готовиться к худшему: как себя чувствует Мадонна

22:54

"Он нас поддерживает": премьер Грузии назвал скандального Орбана "настоящим другом"

22:31

Украинское контрнаступление достигло прогресса - Кирби

22:09

Не денежная единица: что означает слово "гривнА" в украинском языке: Авраменко ответил

21:44

"Вчера должны были быть похороны": россияне отправили тела убитых подростков "на экспертизу"

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять