Можно ли хранить пленку в холодильнике: простой совет поможет сотням хазяек

Есть мнение, что продукты надо оборачивать в пленку и отправлять в холодильник Главред отвечает на вопрос: "Почему пищевую пленку нужно хранить в холодильнике".

https://news.glavred.info/mozhno-li-hranit-plenku-v-holodilnike-prostoy-sovet-pomozhet-sotnyam-hazyaek-10482355.html Ссылка скопирована

Охлажденная пищевая пленка будет ложиться ровно / instagram.com/svetofor_uralsk_4/kopeika_shchuchinsk

"Можно ли хранить пленку в холодильнике" ‒ ответ прост. Не только можно, но и желательно. Хотя пленку в упакованном виде хранить можно при температуре от минус 30 градусов до плюс 40 градусов по шкале Цельсия (и влажности до 80%), лучше всего хранить ее в недоступном для детей месте и холодном. Холодильник тут прекрасно подходит.

Лучше всего поставить пленку в отделение двери вертикально, поскольку она будет занимать меньше места. Охлажденная пищевая пленка будет ложиться ровно ‒ она превосходно будет натягиваться и держать в порядке необходимое продовольствие.

Кроме того, как говорят специалисты, очень удобны в применении перфорированные пищевые пленки, отверстия которой через определенное расстояние помогают быстро и аккуратно отрывать ее куски.

видео дня

Какая бывает пищевая пленка

Пищевые пленки бывают в основном бывают двух типов:

пленки из поливинилхлорида (ПВХ, PVC)

полиэтиленовые пленки (ПЭ, PE).

ПВХ-пленки могут использоваться в качестве одноразовой упаковки пищевых продуктов длительного срока хранения. Но у них есть важная функция — пропускают наружу водяной пар и углекислый газ, внутрь пропускается кислород. Таким образом, конденсат не образовывается внутри пленки. Кроме того, оно используется различными предприятиями пищевой промышленности ‒ к примеру, для упаковки хлебобулочных изделий.

Пленка полиэтиленовая пищевая используется в качестве одноразовой упаковки различных продовольственных продуктов кратковременного срока хранения, может использоваться совместно со специальными поддончиками (такие кладут вместе со специальными прокладками обычно в супермакетах при упаковке мяса). Именно такие плёнки продают в различных хозяйственных магазинах для кулинарных и бытовых потребностей.

Пленка используется в качестве одноразовой упаковки пищевых продуктов длительного срока хранения / Instagram/ vypechki_turkestan/

Какую температуру может выдержать пищевая пленка

Нельзя использовать пищевую пленку для запекания в духовке – полиэтилен мгновенно расплавится и смешается с едой. Ответ на вопрос, какую температуру выдерживает пищевая пленка, находится на ее упаковке (обычно это максимум 100 градусов по шкале Цельсия).

Опытным хозяйкам также давно известны несколько нестандартных способов использования пищевой пленки, которые сильно облегчают им работу:

обернуть руки от мозолей при работе лопатой или граблями;

обернуть плодоножки бананов (тогда фрукты будут свежими очень долго);

закрыть сосуды с косметикой – для чего и нужно накрыть горлышко куском пленки, а потом уже закрутить колпачок;

заклеить щели в окнах (чтобы не было сквозняков);

поймать мух при помощи простой ловушки (в миске нарезать фрукт, закрыть ее пленочным куском, проделать отверстие ‒ и совсем скоро все мухи попадутся там);

накрыть полки в холодильнике (чтобы те не загрязнялись);

обернуть грязную обувь (и можно спокойно пройти в комнату).

Вас могут заинтересовать такие тексты: