Можно ли есть сырые чесночные стрелки: удивительное влияние на организм человека

Чесночные стрелки - полезная, однако не такая популярная, как другие виды зелень. Мы расскажем, для чего можно использовать стрелки чеснока и чем они полезны для человека.
Можно ли есть сырые чесночные стрелки - польза продукта
Как неудивительно, но стрелки чеснока могут выступать в качестве профилактики авитаминоза. Помимо прочего, эта зелень способна уничтожить паразитов в кишечнике человека и позитивно влиять на пищеварение, как следствие - улучшать состав крови.
Что можно сделать с чесночными стрелками - способы употребления
Стрелки чеснока, конечно, можно есть в свежем виде. С ними, например, хорошо выходят свежие салаты. Ведь эта зелень добавляет пикантности. Также чесночные стрелки обжаривают в сметане, как грибы. Помимо прочего, их можно мариновать, как огурцы и тушить, как капусту. Однако, это не все.
Можно ли замораживать чесночные стрелки
Для тех. кто любит свежую зелень, а не термически обработанную, есть вариант - сохранить чесночные стрелки на зиму с помощью замораживания. Заморозить этот продукт можно как и другую зелень - в контейнере, в банке, в пакете.
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