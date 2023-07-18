Можно ли есть сырые чесночные стрелки: удивительное влияние на организм человека

Узнайте, что можно сделать с чесночными стрелками и почему они полезны для здоровья.

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Можно ли есть сырые чесночные стрелки / коллаж: Главред, фото: instagram tomatinka/anzanaveska

Чесночные стрелки - полезная, однако не такая популярная, как другие виды зелень. Мы расскажем, для чего можно использовать стрелки чеснока и чем они полезны для человека.

Можно ли есть сырые чесночные стрелки - польза продукта

Как неудивительно, но стрелки чеснока могут выступать в качестве профилактики авитаминоза. Помимо прочего, эта зелень способна уничтожить паразитов в кишечнике человека и позитивно влиять на пищеварение, как следствие - улучшать состав крови.

Что можно сделать с чесночными стрелками - способы употребления

Стрелки чеснока, конечно, можно есть в свежем виде. С ними, например, хорошо выходят свежие салаты. Ведь эта зелень добавляет пикантности. Также чесночные стрелки обжаривают в сметане, как грибы. Помимо прочего, их можно мариновать, как огурцы и тушить, как капусту. Однако, это не все.

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Можно ли замораживать чесночные стрелки

Для тех. кто любит свежую зелень, а не термически обработанную, есть вариант - сохранить чесночные стрелки на зиму с помощью замораживания. Заморозить этот продукт можно как и другую зелень - в контейнере, в банке, в пакете.

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