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Можно ли есть сырое сало: неожиданный ответ просто "убьет наповал"

Алексей Тесля
26 апреля 2023, 03:40
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Можно ли есть сало с прожилками мяса - важные советы для истинных гурманов.
сало
Какое самое полезное сало / УНИАН

Из всего богатства и разнообразия продукции с различными видами сала наиболее полезным считается соленое и даже свежее сало. Причина довольно проста, ведь тогда сало не подвергается термической обработке и наиболее полно сохраняет все свои полезные свойства.

Кроме того, при прожарке в сале состав жиров меняется не в лучшую строну. При этом есть риск возникновения опасных элементов – канцерогенов.

Можно ли кушать сало в сыром виде

Необходимо заметить, что несмотря на различные способы приготовления сала, наиболее полезным считается сырое или слегка подсоленное сало. В этом случае вы не рискуете получить нежелательные проблемы со здоровьем, а вкусный кусочек сала обогатит организм полезными микроэлементами.

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Однако стоит помнить золотое правило употребления сала – опасно перебарщивать с его количеством за один раз.

Сколько сырого сала можно скушать за раз:

  • не более 50 граммов.

Чем полезно сырое сало

Общеизвестно, что свежее сало богато на различные микроэлементы и витамины. Организм получает их непосредственно с употреблением продукта.

Что содержится в сале:

  • витамины А, D (омега-3, омега-6), Е;
  • каротин, ретинол и токоферол;
  • селен, кальций, магний, марганец, фосфор, калий, цинк, натрий, медь, железо;
  • витамин D3.

Какое сало самое полезное

Несмотря на то, что на рынках и торговых сетях самым дорогим является "генеральское" сало с мясными прожилками, наиболее полезным считается чистый продукт, без вкраплений мяса. Причина довольно проста – в мясных прожилках могут прятаться опасные микроорганизмы и бактерии, которые не уничтожить даже обильной соляной обработкой. В этом случае поможет лишь один способ – термическая обработка сала (копчение или приготовление сала в кипятке).

Что такое крыжок сало

Среди различных частей сала выделяют крыжок. Это светлое с розоватым оттенком часть продукта с небольшими мясными прослойками. Оно отличается особо нежным вкусом и несравненной мягкостью. Такие кусочки считаются наиболее походящими для засолки (обычно нарезают кусочками до 40 см в длину и 8 см в толщину).

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