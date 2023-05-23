Можно ли есть шкварки: многие ахнут, узнав неожиданный ответ

Наверняка всем с детства знаком оригинальный продукт - шкварки. Они представляют собой небольшие, но сильно зажаренные кусочки сала или даже жирного мяса.
Зачастую шкварки выходят в процессе приготовления смальца. Обычно, шкварки приготавливают из сала, взятого в брюшной части свиной туши.
Как можно использовать шкварки от сала
Рецептов со шкварками очень много, но обычно ими заправляют различные гарниры – картофельные, макаронные. Шкварки свиные распространены во многих частях мира - от Центральной и Восточной Европы, до кухни американского Юга. И конечно для нас свиные шкварки хорошо знакомы как неотъемлемый пикантный ингредиент для всеми любимого борща.
Как приготовить шкварки
Порядок действий достаточно прост:
- срезать с куска сала шкурку;
- разрезать сало на примерно равные части по полтора сантиметра;
- сало поместить на сковороду с толстым дном и готовить на среднем огне;
- во время приготовления переворачивать (время приготовления до 15-20 минут);
- готовить до образования специфической хрустящей корочки и темно-карамельного цвета.
Как можно использовать шкварки
Использование шкварок зависит от вкуса и предпочтений. Зачастую их добавляют в:
- жареный картофель и овощи;
- яичницу и омлет;
- вареники и пельмени;
- намазку из перемыленного чеснока и зелени.
Почему полезны шкварки
Несмотря на то, что шкварки — это достаточно тяжелая закуска, тем не менее у нее есть отличительные полезные свойства. Давно известно, что свиные шкварки богаты сразу несколькими компонентами, например, белком и моно- и полиненасыщенными жирами, полезными для сердца. Однако не стоит забывать, что лучше не перебарщивать с употреблением шкварок.
Сколько можно хранить шкварки
Хотя шкварки – это уже готовый термически обработанный продукт, лучше не затягивать с их употреблением. Конечно, их можно некоторое время держать в холодильнике, однако в течении ближайших дней после приготовления лучше употребить. Другое дело смалец, который получается в результате приготовления шкварок. В герметичной посуде он может храниться в холодном месте до полугода.
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