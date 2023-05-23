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Можно ли есть шкварки: многие ахнут, узнав неожиданный ответ

Алексей Тесля
23 мая 2023, 02:40
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Как можно использовать шкварки от сала - рецепт удивит опытных гурманов.
шкварки
Сколько хранятся шкварки в холодильнике / Instagram/pelmeni_lember

Наверняка всем с детства знаком оригинальный продукт - шкварки. Они представляют собой небольшие, но сильно зажаренные кусочки сала или даже жирного мяса.

Зачастую шкварки выходят в процессе приготовления смальца. Обычно, шкварки приготавливают из сала, взятого в брюшной части свиной туши.

Как можно использовать шкварки от сала

Рецептов со шкварками очень много, но обычно ими заправляют различные гарниры – картофельные, макаронные. Шкварки свиные распространены во многих частях мира - от Центральной и Восточной Европы, до кухни американского Юга. И конечно для нас свиные шкварки хорошо знакомы как неотъемлемый пикантный ингредиент для всеми любимого борща.

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Как приготовить шкварки

Порядок действий достаточно прост:

  • срезать с куска сала шкурку;
  • разрезать сало на примерно равные части по полтора сантиметра;
  • сало поместить на сковороду с толстым дном и готовить на среднем огне;
  • во время приготовления переворачивать (время приготовления до 15-20 минут);
  • готовить до образования специфической хрустящей корочки и темно-карамельного цвета.

Как можно использовать шкварки

Использование шкварок зависит от вкуса и предпочтений. Зачастую их добавляют в:

  • жареный картофель и овощи;
  • яичницу и омлет;
  • вареники и пельмени;
  • намазку из перемыленного чеснока и зелени.

Почему полезны шкварки

Несмотря на то, что шкварки — это достаточно тяжелая закуска, тем не менее у нее есть отличительные полезные свойства. Давно известно, что свиные шкварки богаты сразу несколькими компонентами, например, белком и моно- и полиненасыщенными жирами, полезными для сердца. Однако не стоит забывать, что лучше не перебарщивать с употреблением шкварок.

Сколько можно хранить шкварки

Хотя шкварки – это уже готовый термически обработанный продукт, лучше не затягивать с их употреблением. Конечно, их можно некоторое время держать в холодильнике, однако в течении ближайших дней после приготовления лучше употребить. Другое дело смалец, который получается в результате приготовления шкварок. В герметичной посуде он может храниться в холодном месте до полугода.

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