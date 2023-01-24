Можно ли есть картофель в мундире и чем он опасен: новые факты о любимом корнеплоде

Картошка в мундире может быть приятным и привычным ужином, а может нести в себе опасность.

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Вареная, печеная, жареная — мы любим картошку в любом виде. Многим нравится готовить и есть картофель, не чистя его. Но. Можно ли есть картофель в мундире?

Да, кожуру картофеля можно есть. Кроме того, полезнее есть картофель, приготовленный неочищенным, так как кожура содержит большое количество клетчатки и необходимых питательных веществ. Важно хорошо помыть картофель, удалить ростки и пятна, а также убедиться, что кожура не имеет зеленого оттенка.

Можно ли есть картошку в мундире вместе с кожурой?

Употребление кожуры картофеля безопасно, если картофель здоров и не имеет зеленого оттенка.

Если вы собираетесь готовить и есть картофель, не очищая его, важно правильно вымыть и очистить кожуру.

Для этого начните с мытья картофеля под проточной холодной водой с помощью щетки для овощей. Если на клубнях есть пятна или ростки, удалите их кончиком ножа. Если вы видите какие-либо зеленые части, вырежьте их.

Полезна ли картофельная кожура?

Даже если вы любите есть вареный картофель с кожурой, вы, скорее всего, хотя бы раз задавались вопросом, действительно ли вы должны его есть. Есть ли польза от кожуры картофеля?

Кожура здорового органического картофеля действительно полезна. Содержание макроэлементов в кожуре картофеля впечатляет. Запеченная кожура одной картофелины среднего размера содержит 115 калорий, около 5 граммов жира и 3 грамма белка. Он также содержит 27 граммов углеводов.

Польза для здоровья от кожуры картофеля

Картофельная кожура приносит больше пользы для здоровья, чем вы могли себе представить. Но это верно, когда картофель, который вы используете, органический, а кожура здоровая и в хорошем состоянии.

Картофельная кожура богата клетчаткой. Как вы знаете, это питательное вещество, которое обеспечивает здоровое пищеварение. Итак, если вы беспокоитесь о своем пищеварительном здоровье, вам обязательно следует употреблять картофель в мундире. Он насыщен минералами. Непривлекательная на вид кожура картофеля содержит ряд необходимых минералов. К ним относятся большое количество марганца и калия, а также кальция, магния, фосфора, железа, цинка и меди.

Картофельная кожура содержит витамин С. Если вы ассоциируете с витамином С только цитрусовые, вы будете очень удивлены, узнав, что его немного и в кожуре картофеля. В кожуре целого картофеля содержится 8 граммов витамина С.

В кожуре картофеля есть витамины группы В. Группа витаминов В жизненно важна для здоровья кожи, сердца и мозга. Это также важно для здоровья вашей нервной системы. В кожуре картофеля содержится большое количество витаминов B5, B6 и ниацина (форма витамина B3). Он также содержит тиамин (В1), рибофлавин (В2) и фолиевую кислоту (В9).

Картофельная кожура способствует более крепкой и здоровой структуре костей. Это благодаря определенным минералам, которые он содержит, включая магний, фосфор и кальций.

Обладает противоаллергическими свойствами. Картофельная кожура является источником флавоноидов, растительных соединений, которые регулируют клеточную активность и борются со свободными радикалами. Кверцетин, тип флавоноидов, содержащийся в кожуре картофеля, известен своими антиаллергическими свойствами.

Картофельная кожура является источником холина. Это питательное вещество необходимо для здорового мозга и нервной системы.

Можно ли есть кожуру любого картофеля?

Картофельная кожура съедобна, несмотря на сорт картофеля. В некоторых случаях кожура картофеля может показаться вам слишком жесткой или пятнистой. В этом случае лучше очистить картофель перед употреблением.

Кроме того, кожура некоторых сортов картофеля, таких как красновато-коричневый, может быть горькой, если вы попробуете ее в сыром виде. Но при варке кожица этого картофеля меняет свой аромат и вкус становится лучше.

Какой бы вид картофеля вы ни покупали, всегда лучше выбирать органический. Это связано с тем, что в случае неорганического картофеля существует более высокий риск загрязнения пестицидами.

Может ли кожура картофеля вызвать у вас заболевание?

Картофельная кожура может вызвать у вас тошноту, если вы съели зеленый картофель. Зеленый цвет кожуры и мякоти картофеля сигнализирует о том, что овощ содержит высокий уровень соланина.

Как варить картошку в мундире?

Перед тем, как сварить картошку в мундире, важно тщательно вымыть ее, удалить все "глазки" и отростки. Сколько варить картошку в мундирах зависит от того, какого размера клубни: молодым мелким достаточно 20-ти минут, средний и большой картофель дойдет до нужной кондиции через 30-45 минут с момента закипания. Готовый картофель до середины клубня должен легко протыкаться вилкой или ножом. Старайтесь проверять готовность как можно меньше раз, с каждым новым проколом вываривается часть полезных веществ.

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