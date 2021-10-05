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Можно ли есть горсть орехов каждый день - ответ диетолога

5 октября 2021, 03:12

Специалист Светлана Фус отдельно напомнила о том, что необходимо есть орехи в сыром виде, поскольку при обжарке или добавки соли, они теряют нужные свойства.

Орехи
Можно ли есть горсть орехов каждый день - ответ диетолога/ ua.depositphotos.com

У орехов много полезных свойств – но из нужно правильно употреблять. Об этом написала на своей странице в социальной сети Instagram известный диетолог Светлана Фус.

Специалист также отметила, что орехи содержат множество полезных веществ: клетчатку, витамины и минералы. Специалист напомнила о необходимости употреблять орехи в сыром виде, поскольку при обжарке, добавлении соли либо сахара они теряют свои полезные свойства. Специалист рекомендует покупать орехи в скорлупе, так как заранее очищенные быстро окисляются.

Кроме того, орехи способствуют снижению риска ишемической болезни сердца, онкологии и, как следствие, преждевременной смерти. Для этого достаточно съедать горсть (20 граммов) в день, однако, как подчеркивает Фус, увеличение нормы не принесет дополнительной пользы.

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Напомним, ранее, сотрудники отделения дерматологии Калифорнийского университета (США) совершили открытие. Согласно их выводам, пресловутая "западная" диета - фаст-фуд, красное мясо и прочие продукты, насыщенные жирами, во многих случаях приводит к кожным заболеваниям.

Ученые нашли пищевую добавку-"убийцу" похмелья. Оказывается, обычная пищевая добавка может предотвратить похмелье едва ли не наповал.

viber
здоровье орехи
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