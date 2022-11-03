Можно ли добавлять сахар в кофе: вы удивитесь, когда узнаете ответ

Почему не стоит добавлять сахар в кофе / Reuters, УНИАН

Кофе является одним из самых популярных напитков. Это прекрасно тонизирующий напиток, который имеет приятный вкус и аромат. Многие предпочитают заварной кофе свежего помола, однако есть и огромная армия почитателей растворимого кофе.

При этом следует помнить о том, что чрезмерное употребление кофе может привести к нежелательным проблемам со здоровьем. Врачи предупреждают, что при излишнем употреблении особенно крепкого кофе есть опасность нагрузки и негативного воздействия на сердечно-сосудистую систему.

За многие века культура потребления кофе сформировала различные вкусы и предпочтения. Есть любители натурального кофе без добавок, однако многие смешивают в напитке различные добавки: от сахара до кусочков лимона.

Почему не стоит добавлять сахар в кофе

Нельзя забывать о том, что в случае добавления сахара в кофе – это существенно меняет сам вкус напитка. При этом процесс происходит на молекулярном уровне. Ученые пришли к выводу о том, что добавление сахара в кофе изменяет его структуру, хотя и маскирует резкий горьковатый вкус. Отметим, что сахар вносит изменения в состав готового напитка, ведь молекулы кофеина и воды перемешиваются равномерно.

Что будет если добавить сахар в кофе

Добавляя в кофе сахар вы наверняка его размешиваете чайной ложкой. Однако тут может крыться неожиданный подвох. Ведь тем самым происходить процесс нарушения структуры напитка. Кроме того, размешивание также приводит к расслоению молочной пены.

Стоит помнить о том, что если в кофейне вам предложат добавить в кофе сахар, то это может свидетельствовать о неуверенности в приготовленном напитке, что указывает на низкое качество используемого при приготовлении зерна.

Сколько сахара добавлять в кофе

Если вы привыкли пить кофе с сахаром, то следует помнить простые правила смешивания. Не стоит перебарщивать с добавлением сахара, ведь, во-первых, излишек сахара вредит организму, а во-вторых он полностью перебивает вкус и аромат кофе.

Опытным путем достоверно известно о том, что в емкость со 100 миллилитрами кофе не стоит добавлять сахара в размере более 2 чайных ложек. Уточним, что выработано сочетание сахара в кофе, которое считается оптимальным:

100 миллилитров кофе;

2 чайные ложки сахара.

Почему нельзя пить кофе без сахара

Употребление кофе способствует насыщению организма кофеином, который попадает в том числе и в головной мозг. Вследствие этого резко начинает расти активность головного мозга. Таким образом возникает закономерность – активная работа мозга требует насыщения клеток углеводами. Вывод простой – если употреблять кофе без сахара, это будет способствовать быстрому "уставанию" мозга, что скажется на качестве и объеме выполняемой работы.

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