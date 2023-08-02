Можно ли делать консервацию с йодированной солью: испортит или нет

Главред покажет, можно ли делать малосольные огурцы с йодированной солью и как это повлияет на консервацию.

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Можно ли делать консервацию с йодированной солью / коллаж: Главред. фото: pexels, скриншот

Лето - период свежих фруктов, овощей, ягод и консервации. Консервировация продуктов - достаточно трудоемкий процесс, даже малейшая ошибка может привести к тому, что банки взрываются, например - качество соли. Мы расскажем, можно ли делать малосольные огурцы с йодированной солью и другую консервацию в том числе.

Чем отличается йодированная соль от обычной - разница

Для начала, перед тем, как ответить на вопрос, что будет, если солить огурцы йодированной солью, предлагаем разобраться в чем отличие йодированной соли от обычной.

На самом деле. йодированная соль - это обычная соль (хлорид натрия), в которую химическим путем добавили йодид или йодат калия. Ранее всегда добавляли именно йодид, однако это соединение оказалось не стойким.

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Такую соль в целом лучше не употреблять, ведь эта форма йода плохо усваивается в организме.

Можно ли делать консервацию с йодированной солью

Ранее, когда в соль добавляли йодид калия, как мы уже написали выше, консервация с такой солью имела тенденцию взрываться, однако со временем качество йода, который производители добавляют в соль значительно улучшилось и такая соль перестала быть угрозой для консервации. Следовательно, если вы уверенны в качестве йодированной соли, которая оказалась у вас на руках - её можно использовать и в целях консервации продуктов.

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