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Можно ли дарить гвоздики живым людям: что принесет "траурный" цветок

Елизавета Бельмас
27 апреля 2023, 04:10
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Некоторые цвет ассоциируются у людей с неприятными событиями. Главред расскажет, можно ли просто дарить гвоздики и к чему это приведет.
Можно ли дарить гвоздики живым людям
Можно ли дарить гвоздики живым людям / коллаж фото instagram imperya_cvetov__n1/ionochkina_flowers

Гвоздика - цветок, которых у многих людей вызывает неприятные ассоциации с траурными и грустными событиями. Узнать можно ли дарить гвоздики живым людям вы сможете далее.

Почему гвоздика траурный цветок - развеем миф

Гвоздика у достаточно большого количества людей имеет ассоциацию с кладбищем и праздником 9 мая. Однако это не вся цепочка ассоциаций, связанных с гвоздиками.

С индустрией похорон этот цветок стали связывать еще в позапрошлом веке. Всё дело в том, что тогда венки на кладбище создавали из растений, которые всегда зелены и цветов, которые могут долго стоять. Такими цветами являются гвоздики, без воды они могут быть свежими около суток. Именно по этой причине гвоздика стала атрибутом траурной флористики и закрепилась там надолго.

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Можно ли просто дарить гвоздики - ответ на главный вопрос

Как мы уже написали ранее - гвоздика не несет в себе особых "темных" смыслов, этот цветок всего лишь стал жертвой ассоциаций. а значит - имеет право на жизнь. Гвоздику, которую во флористике называют Диантусом - можно дарить на любой праздник любому человеку, сейчас видов этого цветка довольно много.

Когда принято дарить гвоздики - что они означают

Сама по себе гвоздика стойкий и красивый цветок, которых пахнет свежестью. Издавна принято на венчание и свадьбы дарить молодоженам белые гвоздики, а вот красные и розовые - говорят о классических признаках любви и большой страсти.

В целом, гвоздик радует своим разнообразием всё больше, а значит можно выбирать по вкусу.

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