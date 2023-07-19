Можно ли дарить цветы мужчине: что об этом говорит этикет

Главред расскажет, какие цветы надо дарить мужчине, чтобы это выглядело хорошо.

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Можно ли дарить цветы мужчине / коллаж: Главред, фото: pexels

В современном обществе еще остаются некоторые вещи, которые многие почему-то боятся делать. Как, например, дарить цветы мужчине. Сегодня мы расскажем, можно ли подарить мужчине цветы и какие лучше выбрать.

Можно ли дарить цветы мужчине

По самым разным поводам и праздникам давно заведено дарить женщинам цветы. Трудно себе представить праздник и поздравление женщины без этих красивых растений. Однако эта традиция не распространяется на мужчин - и зря. Согласно этикету, мужчинам не запрещено дарить цветы. Более того - некоторые представители сильного пола даже любят получать такие подарки.

Какие цветы надо дарить мужчине

С выбором цветов для мужчины, конечно, дела обстоят немного труднее, чем с женщинами, однако придумать оригинальную композицию, всё же, можно. В сезон неплохо пойдут нарциссы и тюльпаны, например, также можно дарить хризантемы и каллы. Однако лучше всего смотрятся букеты из экзотический растений и цветов, таких как, например - протея.

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Какой цветок подарить мужчине в горшке

Иногда, хочется чтобы поздравление радовало человека дольше, чем может стоять букет. В таком случае всегда можно выбрать цветок в горшке. Для мужчин можно остановиться на суккулентах - это растения, которые не затребуют много внимания и тщательного ухода. Также можно дарить фикусы и драцену. Помимо прочего, на такой случай есть специальный цветок - антуриум, или, по простому - мужское счастье.

Что можно подарить мужчине вместо цветов

В том случае, если вы не готовы дарить цветы или точно знаете, что мужчина такой подарок не оценит - можно найти замену традиции. Сейчас довольно популярными стали букеты из колбасных изделий и напитков, или же - из сладостей. Также это могут быть наборы орехов или чая, в зависимости от того, что любит человек.

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