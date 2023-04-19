Можно ли дарить 3, 7, 10 или 13 роз и что это означает

Число цветов в букете имеет потаенный смысл. И даже одна-единственная роза расскажет о многом.

https://news.glavred.info/mozhno-li-darit-3-7-10-ili-13-roz-i-chto-eto-oznachaet-10464187.html Ссылка скопирована

Букет из четного числа роз можно дарить, но есть условие / Фото instagram.com/modnakvitka

Все женщины любят получать цветы. При этом дамы довольно капризны и очень внимательно оценивают букет, особенно если получают его от нового поклонника. Ведь цветы способны много рассказать об ухажере и его отношении. Многим не нравится подарок из одной-единственной розы, а на самом деле этот цветок весьма уместен в начале знакомства - одна роза означает знак внимания. Главред разобрался, сколько цветов можно дарить человеку и что это означает.

Что значит букет из одного цветка?

Его дарят в качестве комплимента или при знакомстве. Например, роза с крупным бутоном на длинном стебле будет смотреться очень изящно.

Можно ли дарить 3 розы?

Букет из трех цветов универсален и не несет смысловой нагрузки. Подходит для подарка как любимой девушке, так и маме, бабушке, коллеге. Он станет знаком уважения и симпатии.

видео дня

Если вас с человеком связывают романтические отношения, принято дарить пять цветов. Такой букет говорит о желании продолжить отношения.

Можно ли дарить 7 цветов?

Число 7 свидетельствует об уважении и почитании. Семь хризантем, астр, гладиолусов дарят учителям на 1 сентября.

Также букет из семи цветов может стать олицетворением любви.

Можно ли дарить 9 роз или других цветов?

9 белых бутонов на языке цветов означают, что девушка - единственная и неповторимая.

11 цветов хорошо дарить на годовщину свадьбы, это свидетельствует о том, что любовь не угасла.

Число 12 - четное, такой букет можно дарить другу, чтобы выразить ему поддержку в трудной ситуации.

Флористы говорят, что букет из девяти, одиннадцати или пятнадцати цветов символизирует большую любовь и восхищение.

Можно ли дарить 10 цветов?

В странах постсоветского пространства не принято дарить букеты с четным количеством цветов, так как они символизируют завершение жизненного цикла. Однако флористы говорят, что после 10 роз в букете примета не работает. Поэтому можно выбирать 10, 20, 30, 50 или 100 цветов.

Можно ли дарить 13 штук цветов?

Магическое число 13 многих пугает, так как с ним связано много примет и суеверий. Считается, что оно приносит неудачу. Поэтому во многих европейских странах не принято дарить 13 роз.

Однако, для этого букета есть другие толкования. Например, букет из 13 цветов означает:

чувства зрелого мужчины к своей супруге;

уважение, с которым он к ней относится.

Ранее Главред писал, какие цветы можно и нельзя дарить, чтобы не оказаться в неловком положении.

Вам также может быть интересно: