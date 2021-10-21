Можно ли быстро вернуть обоняние после COVID-19 - ответ врача / ua.depositphotos.com

Обоняние, которое исчезло после коронавируса COVID-19, иногда можно возвратить с помощью врачебных манипуляций. Об этот порталу "Факты" рассказал медик-отоларинголог из Киевской городской клинической больницы № 9 Максим Овсиенко.

"Подход индивидуальный. Если причина в упорном отеке, преграждающем доступ воздуха с одорантами в нюховую щель, тогда понадобится операция. При обратимых изменениях слизистой оболочки назначаем препараты — интраназальные кортикостероиды. Также эффективны упражнения для тренировки обоняния. Суть в том, что нервные клетки, входящие в обонятельный эпителий, могут восстанавливаться. Нужно, нюхая различные вещества, устанавливать ассоциативную связь с головным мозгом", - рассказал он.

Кроме того, Овсиенко объяснил сам механизм потери обоняния при коронавирусе COVID-19.

"Входные ворота для вируса - слизистые оболочки, в частности и верхних дыхательных путей. Во время воспаления, когда слизистая банально отекает, ухудшается состояние эпителия, воспринимающего запахи. Из-за отека одоранты не попадают в рецепторные зоны, где оцениваются организмом. Мешают восприятию запахов и хронические заболевания, которые при COVID-19 обостряются: назальный полипоз либо аллергические процессы. Бывает расстройство в нервных клетках - обонятельные луковицы перестают нормально функционировать, и передача нервного импульса и оценка головным мозгом информации о запахах затрудняется", − резюмировал он.

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Напомним, ранее врач-инфекционист, сотрудник Киевской горбольницы №4 Евгений Дубровский предупреждал, что при COVID-19 в первые пять-шесть суток нельзя принимать антибиотики.

Медик предупредил, что из-за приема антибиотиков состояние инфицированного может резко ухудшиться.