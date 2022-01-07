Можно ли быстро привести тело в форму после новогодних застолий - комментарий эксперта

Как говорит известный диетолог Татьяна Дик, после застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, не налегать на копченые и соленые продукты.
Для того, чтобы восстановить организм после новогодних застолий, нужно придерживаться строго определенных правил. Об этом известный диетолог Татьяна Дик рассказала "РИА Новости".
По ее словам, ни в коем случае нельзя устраивать разгрузочные дни на воде или гречке.
"Это будет таким же стрессом, как и переедание. Не вставайте на весы, в любом случае будет плюс, поскольку "ночная" еда просто находится в процессе переваривания. Также возможен отек от непривычных продуктов и напитков, который сойдет через пару дней", — сказала специалист.
Дик добавила, что после застолья необходимо пить достаточное количество жидкости, не налегать на копченые и соленые продукты. Кроме того, нужно есть содержащие клетчатку овощи и фрукты, которые способствуют улучшению пищеварения и помогают утилизировать "тяжелую" пищу.
"Можно перекусить йогуртом или кефиром, что также улучшит работу ЖКТ", — заключила специалист.
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Напомним, ранее врач-диетолог, специалист медицины антистарения, основатель Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталинская рассказала в эксклюзивном интервью Главреду, как нужно употреблять алкогольные напитки в новогодние праздники и оставаться вполне бодрым и дееспособным.