Можно есть шоколад и пить кофе: 25 продуктов, которые выведут вас с новогоднего похмелья

Есть несколько продуктов, которые могут облегчить симптомы похмелья и сделать вашу жизнь немного более терпимой.

https://news.glavred.info/mozhno-est-shokolad-i-pit-kofe-25-produktov-kotorye-vyvedut-vas-s-novogodnego-pohmelya-10529774.html Ссылка скопирована

Как быстро выйти из состояния похмелья / Коллаж Главред, flickr (Jean Wang), freepik

Болит голова? Сухость во рту? Чувствуете тошноту? Болит все тело? Это лишь некоторые из классических симптомов похмелья, которые вы можете испытывать после пьяной ночи или дня.

А в Новый год ваше похмелье может стать худшим из всех, которые вы будете испытывать в течение всего 2024 года.

Что сделать чтоб стало легче с похмелья

Помимо известных физических симптомов похмелья, доктор Алекс Миссик, терапевт из UK Meds, говорит, что часто встречаются и психические симптомы, включая депрессию, беспокойство или раздражительность, трудности с концентрацией внимания и провалы в памяти, пишет The Sun.

видео дня

"Похмелье может казаться, что оно длится вечно. Когда у вас похмелье, иногда может показаться, что вы никогда больше не почувствуете себя самим собой", - говорит он.

Но он добавляет, что исследования показали, что в среднем похмелье длится от 18,4 до 24 часов. К счастью, есть несколько продуктов, которые могут облегчить болезненные симптомы похмелья и сделать вашу жизнь немного более терпимой.

В то время как вам, возможно, захочется потянуться к самой жирной, жирной и углеводной еде, попробуйте перекусить фруктами и овощами. Вы сможете почувствовать себя бодрым и работоспособным гораздо быстрее, чем если бы вы находились в пищевой коме от продуктов, вызывающих скачки сахара в крови.

"Хотя ни одна еда не может "вылечить" похмелье, некоторые продукты могут облегчить симптомы похмелья и ускорить процесс восстановления", - говорит доктор Миссик.

Добавив в свой день некоторые из этих 25 продуктов, вы сможете восстановить утраченные питательные вещества, стабилизировать уровень сахара в крови и снизить токсическое воздействие алкоголя.

Что лучше всего поесть с похмелья

Свежие фрукты

Несмотря на то, что вы можете предпочесть мучные углеводы, миска вкусных свежих фруктов способствует гидратации, насыщает организм витаминами, минералами и натуральными сахарами, а также антиоксидантами и клетчаткой, полезной для кишечника.

Тост

Желудок немного чувствителен? Положите в тостер ломтик-другой цельнозернового хлеба - доктор Миссик утверждает, что тосты помогают стабилизировать уровень сахара в крови, восполняют запасы калорий и помогают справиться с расстройством желудка. Кроме того, цельнозерновой хлеб содержит витамины группы В и дольше сохраняет сытость, так что вы с меньшей вероятностью потянетесь за классической похмельной вредной едой в течение дня.

Бекон

Доктор Миссик утверждает, что именно соль, содержащаяся в беконе, может помочь при похмелье, поскольку при употреблении алкоголя мы часто теряем натрий. Но помните, что обезвоживание также является одним из основных симптомов похмелья, и избыток соли может его усугубить. Почему бы не намазать ломтик тоста из цельного зерна беконом и яйцами, чтобы получить королевский завтрак от похмелья?

Яйца

Вареные, всмятку или пашот - яйца станут отличным дополнением к вашей похмельной диете. Доктор Миссик утверждает, что яйца богаты питательными веществами цистеином, который обладает антиоксидантными свойствами, и холином, который поддерживает работу печени и мозга.

Каша

Доктор Миссик говорит, что каша полезна для чувствительного желудка, а медленно высвобождающиеся углеводы, такие как перловка, помогают стабилизировать уровень сахара в крови, давая вам постоянную энергию, чтобы вы могли продолжать свой день.

Фасоль

Любая фасоль, которая придется вам по вкусу, поможет повысить уровень витаминов группы В, которые способствуют поддержанию энергии и работы мозга. Кроме того, фасоль содержит клетчатку, которая помогает поддерживать здоровье кишечника.

Грибы

Еще один овощ, который стоит добавить к тостам с беконом, - грибы. "Они богаты минералами, витаминами группы В и антиоксидантами, а также обладают рядом преимуществ для пищеварения", - говорит доктор Миссик.

Авокадо

Нужен еще один успокоитель желудка? Доктор Миссик рекомендует авокадо, поскольку оно мягко воздействует на желудок, а также богато питательными веществами и витаминами, а также калием.

Кофе

Впереди напряженный день? Похмелье - последнее, что вам нужно. Однако чашка кофе может повысить бдительность и стимулировать нейротрансмиттеры, улучшающие настроение, что поможет вам чувствовать себя счастливее.Только не пейте кофе слишком близко ко сну, так как в итоге вы можете плохо выспаться. И не пейте слишком много, так как у некоторых кофеин может вызвать головную боль или тревогу.

Кокосовая вода

Доктор Миссик рекомендует пить кокосовую воду для восстановления сил. Кроме того, эта тропическая жидкость содержит натуральные сахара и витамины и может стать дегустационной альтернативой воде, если вы не любите обычную H20.

Орехи

Горсть хрустящих орехов - отличный перекус в 15:00. "Они богаты полезными жирами, магнием и белком, - говорит доктор Миссик. Уровень магния часто снижается, когда мы пьем алкоголь, однако этот минерал идеально подходит для того, чтобы помочь организму восстановить влагу и даже облегчить головную боль".

Имбирь

Добавьте немного тертого имбиря в кипящую воду, чтобы получить напиток, который поможет облегчить тошноту и побороть воспаление в организме.

Куриный суп

По словам доктора Миссика, согревающая кружка куриного супа повышает уровень электролитов в организме. Это поможет восстановить силы организма. Кроме того, куриный суп помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Спаржа

Наша печень проходит через многое, но хрустящая спаржа, по мнению доктора Миссика, может помочь защитить печень. Кроме того, она повышает уровень ферментов в нашем организме, расщепляющих алкоголь, что помогает быстрее вывести его из организма. Наслаждайтесь спаржей в качестве гарнира к яичнице на тосте или добавляйте ее во вкусный салат во время обеда.

Греческий йогурт

Для получения белка, кальция, магния и витаминов группы В съешьте немного сливочного греческого йогурта. Алкоголь может истощить запасы аминокислот в нашем организме - аминокислоты являются строительными блоками белка. Поэтому восполнение запасов аминокислот на следующее утро с помощью продуктов, богатых белком, может помочь свести на нет симптомы похмелья.

Бананы

Именно калий, содержащийся в бананах, может действительно помочь при похмелье, поскольку этот электролит способствует регидратации, а также работе нервов и мышц. Кроме того, доктор Миссик утверждает, что бананы содержат триптофан. Эта аминокислота помогает организму вырабатывать гормон хорошего настроения - серотонин.

Груши

Доктор Миссик объясняет, что груши помогают перерабатывать алкоголь, а также содержат большое количество воды, что способствует обезвоживанию организма.

Шпинат

После похмелья вы чувствуете себя измотанным? Доктор Миссик говорит, что зеленый шпинат содержит большое количество воды, которая может помочь предотвратить усталость. Шпинат также содержит витамин группы В, фолат.

Коричневый рис

Поданный на гарнир к обеду или ужину, коричневый рис содержит сложные углеводы, стабилизирующие уровень сахара в крови, а также клетчатку, магний и витамины группы В.

Лаймы

Вместо того чтобы выжимать лайм в свою "Маргариту", попробуйте выжать его в салат или жаркое. Сок лайма помогает сбалансировать уровень электролитов, а также способствует пищеварению.

Корнишоны

Остановитесь, прежде чем вытаскивать корнишоны из своего бургера. Доктор Миссик говорит, что в этом продукте много натрия и электролитов, которые могут помочь восстановить баланс в организме после ночи, проведенной в алкоголе.

Помидоры

Именно высокое содержание воды в этих сочных красных плодах делает их полезными при похмелье. Кроме того, помидоры содержат антиоксидант ликопин, а антиоксиданты способствуют уменьшению воспаления. Поскольку алкоголь вызывает воспаление, он может привести к воспалению в организме, однако слишком сильное воспаление может привести к целому ряду заболеваний. Так что все, что мы можем сделать для снижения воспаления, идеально подходит для поддержания хорошего здоровья.

Васаби

Нужно проснуться? Возможно, у вас еще есть планы на вечер. "Васаби вызывает чувство бодрости и обладает детоксицирующими соединениями", - говорит доктор Миссик.

Шоколад

Если вам нужен повод, чтобы пораньше открыть рождественские конфеты, то это он. Доктор Миссик утверждает, что шоколад повышает уровень эндорфинов в организме, а ведь вы не хотите лишать и наказывать себя, когда вам и так тяжело. Шоколад также содержит теобромин, который помогает поддерживать здоровье сердца.

Лосось

Жирная рыба, например лосось, содержит омега-3 жирные кислоты, которые, по словам доктора Миссика, расщепляются на аминокислоты, способствующие восстановлению.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.