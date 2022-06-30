Можно даже в микроволновке: 3 способа стерилизации банок для консервации

3 способа стерилизации банок для консервации / скриншот

Лето - пора консервации, но чтобы ваши "закатки" на зиму не взорвались еще до начала осени, вам необходимо знать главные правила стерилизации банок.

Главред собрал три самые популярные и рабочие способы "пропарить" банки.

Стерилизуем банки над паром

Самый "древний" способ, для которого вам понадобится кастрюля, вода и специальное приспособление для стерилизации банок. Его можно заменить на сито с ручкой. Заливаем воду в кастрюлю, кипятим до того момента, как внутри банок водяной пар преобразуется в капли воды, которые начнут стекать по стенкам.

Стерилизуем банки в кипятке

Для данного способа возьмите большую кастрюлю, чтобы в ней помещалось несколько банок. Вода должна покрывать их полностью.

Читайте такжеСамая вкусная кабачковая икра с пикантным вкусом: 2 супер простых пошаговых рецептаПосле закипания воды, кипятите банки 5 минут, затем осторожно вынимайте банки щипцами или кулинарной вилкой и ставьте на кухонное полотенце горлом вверх.

Стерилизуем банки в микроволновке

Относительно новый, но самый удобный способ стерилизации банок для консервации. Сначала их нужно помыть и уже мокрыми поставить в микроволновку горлом вверх. Для стерилизации банок в микроволновке можно налить в них немного воды.

Для стерилизации небольших и больших банок достаточно пропарить из 2 раза по 4-5 минут, маленьких - 3 мин на максимальной мощности. Будьте осторожны, после окончания программы они безумно горячие.

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