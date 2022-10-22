Можно даже с соседями делиться: где взять свет при отключении электричества

Где взять свет при отключении электричества/ pixabay.com

После ракетных ударов России по критической инфраструктуре Украины сложилась плачевная ситуация - во многих областях ввели отключения электроэнергии.

В нынешних реалиях пора задуматься об альтернативных методах энергоснабжения своего дома.

Генератор

Они бывают газовые, бензиновые, дизельные. Газовые могут подключаться стационарно к газовой сети или работать на баллоне. По последним из плюсов — широкая линейка мощности (от одного киловатта), достаточно продолжительное время работы (до 10-12 часов в зависимости от объема топливного бака). Из минусов — "выхлопы" (что требует постоянного проветривания), шум при работе.

Источник бесперебойного питания

Электронное устройство, которое включается между стационарной электросетью и бытовыми приборами и практически мгновенно запускается при выключении электроэнергии. Питается от аккумулятора в 12 или 24 вольт и выдает необходимые 220 вольт напряжения. При этом выполняет еще и функции стабилизатора.

При возобновлении электроснабжения автоматически отключается и подзаряжает аккумулятор для следующего старта. Линейка мощности очень широкая — от 300 Вт и больше.

Из плюсов — бесшумный, время работы ограничено только емкостью аккумулятора и суммарным потреблением (количеством подключённых приборов и их мощностью). Из минусов — аккумулятор все же нужно периодически заряжать от электричества. Плюс такие аккумуляторы недешевы (обычный автомобильный работает недолго при подобной эксплуатации).

Солнечная панель

Может быть одна или несколько. Можно пристроить, к примеру, на фасаде дома. Но даже самые современные панели имеют мощность максимум 500 Вт в идеальных условиях и требуют специального инвертора, который из постоянного напряжения выдаст 220 вольт переменного. Два варианта использования: или иметь постоянно онлайн пока есть солнце, или подключить аккумулятор, куда "запасать" электроэнергию. К примеру, от панели на 500 Вт за десять часов светового дня в идеальных условиях можно получить 5 кВт. Два часа работы масляного обогревателя или электрочайника. Это способ дорогостоящий, но если у вас будет несколько панелей, то светом вы можете поделиться и с соседями.

Аккумулятор для дома

Аккумулятор — это прибор для накопления электрической энергии с последующей выдачей этой энергии.

Аккумуляторы используется для циклического накопления энергии (через зарядку-разрядку) и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования.

Именно аккумуляторы применяются для обеспечения резервных источников энергии в медицине, производстве, транспорте и в других сферах.

При зарядке аккумулятора происходит химическая реакция, которая направлена на накопление устройством энергии. В свою очередь, при разряде аккумулятора происходит процесс отдачи накопленной энергии подключенным потребителям.

Сегодня существует три основных типа аккумуляторов:

АКБ-технологии AGM — вместо загущенного до желе электролита в ней применяется стекломат, который пропитывают электролитом. Поры стекломата электролит заполняет не до конца. В оставшемся объеме происходит рекомбинация газов.

— вместо загущенного до желе электролита в ней применяется стекломат, который пропитывают электролитом. Поры стекломата электролит заполняет не до конца. В оставшемся объеме происходит рекомбинация газов. GEL — технология Gelled Electrolite появилась в середине XX века. К электролиту подмешивается SiO2 и через несколько часов электролит становится желеобразным. В этом желе есть много пор, которые заполнены электролитом. Именно такая консистенция позволяет GEL-аккумулятору работать в любом положении;

— технология Gelled Electrolite появилась в середине XX века. К электролиту подмешивается SiO2 и через несколько часов электролит становится желеобразным. В этом желе есть много пор, которые заполнены электролитом. Именно такая консистенция позволяет GEL-аккумулятору работать в любом положении; Flooded — аккумуляторы с жидким электролитом (заливные). Снабжены рециркуляционными клапанами, они переходят в класс малообслуживаемых АКБ. Такие клапаны не допускают выделения газов, а проверять уровень электролита нужно лишь раз в год.

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