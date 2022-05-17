Можете остаться без денег: что категорически нельзя хранить в кошельке

Что категорически нельзя хранить в кошельке / УНИАН

Некоторые вещи, которые находятся в вашем кошельке могут притягивать в него деньги, а некоторые, наоборот - отталкивать, а некоторые предметы и вовсе опасно в нем носить.

Главред разбирался, что можно и нельзя держать в кошельке

Положите в кошелек особенные талисманы

Таким образом вы можете привлечь деньги в ваш бумажник - первая заработанная вами купюра должна лежать в кошельке. Но есть одно условие: ее вы должны получить от позитивного человека, ведь энергетика первых денег крайне важна.

Из денежных талисманов по фен-шуй самыми сильными считаются: изображение виноградной грозди, листочков зеленого чая или мяты, кусочек корицы, бобы.

Что нельзя хранить в кошельке

Согласно приметам, расходовать все деньги до копейки из кошелька нельзя. В нем должна остаться хотя бы одна банкнота или монеты.

На кровать и на обеденный стол кошелек класть нельзя. А в сам кошелек нельзя класть грязные, рваные или измятые купюры. Много мелочи в кошельке не хранят, ее нужно отдать в качестве милостыни. Посторонние не должны видеть содержимое кошелька.

Запасной ключ

Обычно в кошельке можно найти данные, по которым легко вычислить адрес проживания. Например, по имени на карте вас можно найти в соцсетях. Небольшое расследование — и адрес в кармане у злоумышленников. Так что не стоит любезно предлагать им ещё и ключи от квартиры — той самой, где деньги лежат.

Пароли

Логины и пароли от важных сайтов тоже лучше запоминать или по крайней мере не хранить в кошельке, который могут украсть. Если злоумышленники получат доступ к вашей почте, они смогут сменить пароли в соцсетях и просить деньги взаймы у ваших знакомых или войти в ваш электронный кошелёк. Всё это чревато серьёзными неприятностями.

Кредитные карты

Не носите в кошельке все кредитные карты, которые у вас есть. Во-первых, у вора будет больше шансов подобрать пароль, если он владеет сразу несколькими картами, а во-вторых, вам нечем будет расплачиваться, пока вы переоформляете утраченные карты.

Читайте такжеПриметы на 16 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуНосите с собой только одну или две, остальные оставьте дома в безопасном месте.

Украшения

Это чисто дамская забава: класть серьги или кольца в кармашек кошелька. Если у вас вечером намечается какое-то событие, и вы меняете скромные дневные серьги на дорогие украшения, скорее всего, кладете вы их в кошелек, чтобы они не потерялись в недрах вашей сумочки. Вполне возможно, потом вы о них забудете и вспомните тогда, когда его потеряете.

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