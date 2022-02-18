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Может защитить сердце: ученые обнаружили новую пользу от кофе

18 февраля 2022, 04:20
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Напиток поможет убрать "плохой" холестерин из крови, если его употреблять регулярно и не злоупотребляя.

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Ученые обнаружили новую пользу от кофе / luxfon.com

Ученые из Университета Макмастера в Канаде во время исследований обнаружили специфические белки, на которые может влиять кофеин. Это воздействие стимулирует печень убирать из крови "плохой" холестерин.

Чтобы уменьшить количество белка PCSK9 в крови, можно регулярно употреблять кофе и чай, в которых содержится кофеин. Таким образом расщепляется "плохой" тип холестерина – липопротеиды низкой плотности (ЛПНП). Это помогает снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Nature Communications.

Однако ученые отмечают, что злоупотреблять кофе и чаем не стоит, ведь слишком много кофеина также окажет плохое влияние на организм.

Кроме этого, лучше не добавлять в кофе сливки, сахар и не сочетать напиток со сладостями, ведь тогда полезное влияние кофе сводится на нет.

Ранее сообщалось, что ученые нашли необычную пользу от употребления кофе. Обзор почти двухсот научных публикаций показал, что умеренное потребление кофе – от трех до пяти чашек в сутки — ничуть не вредит пищеварительной системе, а наоборот, уменьшает риск образования камней в желчном пузыре, панкреатита и некоторых заболеваний печени.

Также ранее ученые объяснили, как кофе влияет на зрение человека. Кофеин повышает внимательность и точность обнаружения движущихся целей, а также улучшает реакцию.

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