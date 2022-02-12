Может загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке

Что можно, а что нельзя нагревать в микроволновке / коллаж Главред

Для многих семей микроволновка является незаменимым помощником на кухне, но не все знают, что в нее можно класть далеко не все.

Чтобы проверить, подходит ли ваша тара для микроволновки, налейте в нее воду и поставьте внутрь. Включите печь на максимальную мощность на одну минуту. Если нагрелась вода — всё в порядке, если посуда — она не предназначена для микроволновой печи.

Что можно нагревать в микроволновке

Стеклянная посуда. Но на ней не должно быть металлизированной краски.

Керамическая посуда. Обязательно используйте прихватку: керамика сильно нагревается.

Силиконовые формы.

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Бумага для выпечки. Она идеально подойдёт, если у вас под рукой нет тарелки или специальной крышки для накрывания продуктов.

Что нельзя нагревать в микроволновке

Металлическая посуда и консервные банки. Материал не пропускает микроволны, а отражает их. При нагревании в печи металлическая посуда может искрить, а это чревато возгоранием. По этой же причине нельзя использовать тарелки с позолотой.

Одноразовые контейнеры. К ним относится упаковка, в которой продают еду навынос, пластиковые стаканчики, баночки от йогурта и других продуктов. Они не предназначены для высоких температур и в микроволновой печи вполне могут расплавиться.

Хрусталь. В его составе есть металлы, а они для микроволновки противопоказаны.

Алюминиевая фольга. Она просто загорится.

Бумажные пакеты. Они тоже могут загореться, а клей, краска и другие материалы в составе пакета при нагревании могут стать источником токсичных испарений.

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