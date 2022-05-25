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Может вызвать появление опухолей: кому категорически нельзя есть редис

25 мая 2022, 12:02

Редис очень полезен. Он повышает иммунитет, борется с простудными заболеваниями, выводит холестерин. Но некоторым людям его нужно исключить из рациона.

редис
Редис незаменим при диетическом питании / Фото pixabay.com

Редис пользуется заслуженной популярностью весной. Ведь он решает проблему авитаминоза после зимы, способствует похудению, а еще стоит относительно недорого. При всей пользе редиса для здоровья, некоторым людям употреблять его категорически не рекомендуется.

Редис - польза

Этот корнеплод богат витаминами РР, С, витаминами группы В. Также в нем содержится большое количество натрия, железа, магния, фосфора, калия и кальция. Клетчатка, белок и эфирные масла, которые есть в редисе, очень помогают в похудении.

Редис - низкокалорийный продукт, содержит всего лишь 15 ккал в 100 граммах. Поэтому его можно смело добавлять в блюда при диетическом питании. Впрочем нужно учитывать, что если кушать редис слишком часто, то аппетит, наоборот, может повыситься.

Редис повышает иммунитет и борется с простудными заболеваниями. В борьбе с авитаминозом ему нет равных - всего 250 грамм плодов обеспечивают организм дневной нормой аскорбиновой кислоты.

Кроме того, овощ понижает содержание сахара в крови и увеличивает уровень гемоглобина. Витамины группы В положительно влияют на состояние нервной системы.

Клетчатка, содержащаяся в редисе, налаживает обменные процессы, выводит холестерин и нормализует работу ЖКТ.

Также редис имеет желчегонный эффект и снимает отеки.

Редис стоит добавить в свой рациона людям с лишним весом и тем, кто страдает сахарным диабетом и подагрой.

Польза редиса состоит в том, что он помогает работе сердечно-сосудистой системы и даже в борьбе с онкологическими заболеваниями. Дело в том, что этот овощ может тормозить развитие некоторых типов опухолей благодаря антиоксидантным свойствам.

Чем полезен редис для женщин

Так как в зелени редиса много фолиевой кислоты, овощ полезен для женского здоровья и правильного развития плода для беременных.

Редис - вред и противопоказания

Редис нельзя есть людям с проблемами щитовидной железы, так как злоупотребление может вызвать появление опухолей.

Также редис нужно исключать из рациона людям, которые страдают от язвы.

В употреблении редиски стоит проявлять осторожность при обострениях заболеваний желчного пузыря, двенадцатиперстной кишки и печени.

Также не стоит кушать редис

  • при склонности к изжоге;
  • при гастрите с повышенной выработкой желудочного сока;
  • при кишечном колите;
  • при грудном вскармливании;
  • при индивидуальной непереносимости.

Сколько можно есть редиски в день

Редиску не стоит есть натощак - это вызывает вздутие живота. Кроме того горчичные масла способны вызвать сильный ожог слизистой оболочки.

Специалисты также не советуют употреблять редиску каждый день. Все потому, что это может вызвать дискомфорт в кишечнике.

Безопасной нормой является до 300 грамм редиса в сутки.

Как сообщал Главред, ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала, в каком виде нужно есть сало, чтобы оно было наиболее полезно для организма.

Также врач-диетолог Ольга Кораблева объяснила, кому категорически нельзя есть морковь.

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