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Может сработать: в США впервые прокомментировали план мира Зеленского

Даяна Швец
17 сентября 2024, 22:02
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В США будут работать с другими странами над тем, чтобы достичь определенного прогресса.
Может сработать: в США впервые прокомментировали план мира Зеленского
В Штатах успешно ознакомились с планом мира Зеленского / коллаж Главред, фото УНИАН

С планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны уже ознакомились Соединенные Штаты Америки. Такое заявление во вторник во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79 Генеральной Ассамблеи ООН, сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь", - заявила американский посол.

Что такое Генеральная Ассамблея ООН?

Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.

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По словам представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США никогда не теряли надежды найти путь к миру. По ее словам, это то, над чем президент США Джо Байден "усердно работал" более двух лет, имея дело с ситуацией в Украине. А также в течение последнего года по ситуации в Газе.

"Поэтому, надеюсь, мы сможем достичь определенного прогресса в этом", - заверила она.

План победы Зеленского - что известно

Напомним, что накануне Зеленский назвал, кто первый увидит план победы Украины. По словам президента, он готов поделиться мирным планом с американскими лидерами.

Сообщается, что Зеленский выступит на Генассамблее ООН. Президент Украины будет настаивать на необходимости предоставить разрешение на удары дальнобойными ракетами по территории РФ, а также лично представит план мира.

В свою очередь в ОП рассказали о реальном "плане победы". В Офисе президента называют фейком информацию о якобы готовности Украины согласиться на режим прекращения огня.

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