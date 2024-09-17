Может сработать: в США впервые прокомментировали план мира Зеленского

С планом президента Владимира Зеленского по окончанию войны уже ознакомились Соединенные Штаты Америки. Такое заявление во вторник во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79 Генеральной Ассамблеи ООН, сделала постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же, мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь", - заявила американский посол.
Что такое Генеральная Ассамблея ООН?
Генеральная Ассамблея ООН - главный совещательный, директивный и представительный орган Организации Объединенных Наций, созданный в 1945 г. согласно уставу ООН. Генеральная ассамблея состоит из 193 членов ООН и является форумом для многостороннего обсуждения всего спектра международных вопросов, изложенных в Уставе. Она также играет большую роль в процессе установления и кодификации норм международного права, пишет Википедия.
По словам представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США никогда не теряли надежды найти путь к миру. По ее словам, это то, над чем президент США Джо Байден "усердно работал" более двух лет, имея дело с ситуацией в Украине. А также в течение последнего года по ситуации в Газе.
"Поэтому, надеюсь, мы сможем достичь определенного прогресса в этом", - заверила она.
План победы Зеленского - что известно
Напомним, что накануне Зеленский назвал, кто первый увидит план победы Украины. По словам президента, он готов поделиться мирным планом с американскими лидерами.
Сообщается, что Зеленский выступит на Генассамблее ООН. Президент Украины будет настаивать на необходимости предоставить разрешение на удары дальнобойными ракетами по территории РФ, а также лично представит план мира.
В свою очередь в ОП рассказали о реальном "плане победы". В Офисе президента называют фейком информацию о якобы готовности Украины согласиться на режим прекращения огня.
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