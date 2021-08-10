Может продлить жизнь: назван самый полезный перекус

Орехи продлевают жизнь / Фото 1zoom.ru

Перекусы между приемами пищи – одно из правил правильного питания. Важно, чтобы перекусы были здоровыми и приносили пользу организму. Ученые Гарвардского университета назвали самый полезный перекус, который не только способствует поддержанию здорового веса, но еще и уменьшает риск сердечных заболеваний, может предотвратить развитие рака и даже продлевает жизнь.

Согласно исследованиям, наибольшую пользу приносит ежедневная доза орехов, сообщает Express. По словам ученых, люди, которые ежедневно ели орехи, с меньшей вероятностью умирали от онкологических, сердечных и респираторных заболеваний.

"Мы обнаружили, что люди, которые ели орехи каждый день, жили дольше и здоровее, чем те, которые этого не делали", – сказал профессор питания и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Френк Ху.

В чем польза орехов

Люди, которые употребляли орехи каждый день, уменьшали свои шансы умереть примерно на 20 процентов. Это связано с тем, что клетчатка, полезные жиры, витамины, минералы и фитохимические вещества, которые содержатся в орехах, могут обеспечивать "кардиозащитные, антиканцерогенные, противовоспалительные и антиоксидантные свойства".

Кроме того, орехи подавляют чувство голода, впитывая влагу в желудочно-кишечном тракте и заставляя человека чувствовать себя сытым.

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Кому нужно обязательно есть орехи и почему

Людям, подверженным риску сердечного приступа нужно соблюдать здоровую диету, включающую орехи, поскольку они:

снижают уровень липопротеинов низкой плотности, холестерина и триглицеридов в артериях;

улучшают здоровье слизистой оболочки артерий;

снижают риск образования тромбов, которые могут привести к сердечному приступу и смерти.

Как сообщал Главред, врач-диетолог Ольга Деккер рассказала, какие орехи обязательно нужно включить в рацион.

В свою очередь, врач-диетолог Мария Шубина рассказала, какие орехи опасны для организма, и назвала причину.