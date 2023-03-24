Может принести проблемы и бедность: почему нельзя носить чужие сумки

Эзотерики считают, что сумки и кошельки могут хранить в себе опыт своего владельца, а также энергетику, а это не всегда может быть положительным.

Можно ли носить чужую сумку / фото ua.depositphotos.com

Часто мы покупаем себе те или иные вещи, но со временем начинаем понимать, что они нам больше не нравятся. Жалко выбросить такую вещь просто из-за того, что хочется новую. Ведь вид то у нее хороший и можно еще носить и носить. Нередко это касается именно сумок.

Если сумка хорошая, то, казалось бы, почему бы её не подарить кому-то. Однако оказывается, что делать так нельзя. И тут вопрос не в том, что она уже была в использовании, а в её энергетике. Человек, принявший такой подарок, может навредить сам себе.

Почему нельзя носить чужую сумку

Эзотерики считают, что сумки, портфель или кошелек - вещи, которые накапливают в себе опыт человека, знания и даже финансы. Если вам кто-то подарил свою сумку, то вы рискуете перенять на себя энергию этого человека, а она не всегда может быть позитивной. К тому же считается, что передаренные сумки и кошельки будут лишь отнимать блага. Сумка другого человека может принести новому владельцу беды и несчастья.

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Некоторые люди считают, что нет ничего такого, если пользоваться сумкой близкого человека. В то же время они рекомендуют со временем вернуть такую вещь с чем-то внутри. Можно положить даже небольшой сувенир или монетку.

Как правильно выбрать сумку

Лучше всего выбирать сумки квадратной или прямоугольной формы. Именно это будет гарантировать стабильность для нового владельца. Также рекомендуется выбирать сумки с короткими ручками, чтобы было легче обмениваться энергией.

Удачу и богатство будут привлекать изделия из натуральных и дорогих материалов. Снаружи сумка может быть украшена металлическим или деревянным декором.

Стоит отметить, что новый аксессуар должен быть не меньше предыдущего. Также лучше отдать предпочтение черному, белому, зеленому или коричневому цветам.

Если вы выбираете сумку в качестве подарка, то не стоит дарить аксессуар пустым. Это же правило относится и к кошелькам.

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