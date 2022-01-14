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Может повторить судьбу Медведчука: астролог предсказал будущее Порошенко

14 января 2022, 07:05

Влад Росс считает, что Порошенко очень рискует, возвращаясь в Украину.

Астролог предсказал Порошенко ссылку в Испании
Астролог рассказал, почему Зеленскому выгодно посадить Порошенко / УНИАН

Уголовные дела, возбужденные против Петра Порошенко, будут иметь серьезные последствия и повлияют на дальнейшую судьбу экс-президента. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По прогнозу астролога, Петра Порошенко ждет "ссылка".

"У Петра Алексеевича открыт 9-ый дом гороскопа: его ждут уголовные дела, суды и следствия. Он просто побоится вернуться в Украину. Он приедет на родину только в том случае, если будет абсолютно уверен, что на него не наденут браслет", – отметил Влад Росс.

Астролог убежден, что Петру Порошенко лучше оставаться за границей.

"В случае возвращения его ждет судьба Медведчука – домашний арест и браслет. Потому лучше уж быть в "ссылке" в Марбелье (Испания)", – считает Росс.

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Ведь для Петра Порошенко, по мнению астролога, складывается ситуация "либо пан, либо пропал".

"Либо он в результате революции забирает себе власть и низвергает Зеленского, либо Зеленский посадит его в тюрьму. Однако в гороскопе Порошенко дом тюрьмы не выражен, значит, он точно не сядет, а вот пребывание за границей вполне возможно", – утверждает Влад Росс.

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Известно, что в январе Петр Порошенко собирается вернуться в Украину, но астролог настаивает: если Петр Алексеевич так сделает, на него наденут браслет.

"Зеленскому нужно поднимать рейтинг. Еще перед выборами он говорил: "Весна прийде – будемо саджати", вот он и начнет "сажать". Ведь реализация слов "Я – ваш вирок" может существенно поднять рейтинг Зеленского. Потому Порошенко очень рискует, возвращаясь в Украину", – резюмировал Росс.

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