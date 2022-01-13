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Может ли мед убирать риск воспалений - комментарий эксперта

13 января 2022, 20:58
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Мед обладает антибактериальным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, антитоксическим, тонизирующим свойствами, говорит эксперт Екатерина Маркова.

мед
Может ли мед убирать риск воспалений - комментарий эксперта / Pixabay

Мед обладает рядом полезных свойств, но при его употреблении необходимо соблюдать дозировку, Об этом заявила в комментарии РИА Новости нутрициолог Екатерина Маркова.

"Прежде всего, нужно понимать, что мед — это не лакомство, а лекарственное средство. Основа углеводов в меде — глюкоза, фруктоза, составляющие 90% всех сахаров продукта. Именно поэтому важно соблюдать дозировку! Мед применяется из расчета 1 грамм на килограмм массы человека в сутки", — сказала она.

Мед обладает антибактериальным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, антитоксическим, тонизирующим свойствами, говорит нутрициолог.

"Микроэлементы меда находятся в наиболее подходящей для усвоения человеческим организмом форме. При выборе меда предпочтение отдавайте только сертифицированному продукту. В России мед северных пчел наиболее биологически активен (за счет увеличенного содержания высокоактивных ферментов)", −сказала она.

Также Маркова посчитала важным отметить наличие противопоказаний для употребления меда. "Это ограничение углеводов по основному заболеванию, инсулинорезистентность, индивидуальная непереносимость. Не рекомендую заменять медом сахар", — резюмировала специалист.

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Напомним, нутрициолог Анна Биоториум говорила о том, что при высоких температурах мед становится токсичным, буквально - превращается в яд плюс утрачивает свои целебные свойства.

При первых признаках простуды или гриппа многие начинают пить горячий чай с лимоном и медом. Как говорят медики, это есть самая большая ошибка при употреблении меда в оздоровительных целях.

viber
здоровье мед организм
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