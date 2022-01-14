Может ли хронический стресс быть всерьез опасен для здоровья - комментарий медика / ua.depositphotos.com

Хронический стресс в определенных случаях смертельно опасен для организма. Об этом в интервью "Пятому каналу" заявила известный эндокринолог Алена Барредо.

По словам врача, во время стресса организм вырабатывает кортизол (гормон стресса), а его переизбыток грозит настроению и здоровью человека − повышается риск набрать вес, получить проблемы с репродуктивной функцией, сосудами и желудочно-кишечным трактом.

Барредо отметила, что кортизол снижает синтез белков. Соответственно, уровень сахара и холестерина становятся высокими. Чтобы снизить сахар, организм начнет вырабатывать инсулин, и это приведет к набору веса.

"Инсулин — гормон, который запасает, откладывает жир в различные места. Особенно в верхнюю половину туловища: живот, грудь, руки и ноги. Из-за того, что снижается белковый обмен на фоне кортизола, руки и ноги будут худые, потому что будут разрушаться белки", — рассказала эндокринолог.

Кроме того, говорит Барредо, хронический стресс бьет по желудочно-кишечному тракту и половой жизни, заявила специалист. Кортизол использует все силы организма, и он снижает выработку тестостерона и эстрогена, которые отвечают не только за репродуктивную функцию, но и за эластичность сосудов и артериальное давление.

Реклама

Следом за этими гормонами понижается и уровень прогестерона, который регулирует удовлетворение и стабильность настроения. Барредо напомнила о том, как важно прислушиваться к себе и своим состояниям, чтобы вовремя обращаться за медицинской помощью.

Читайте такжеУченые открыли гормон, который может совершить прорыв в лечении диабета

Напомним, ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Светлана Исакова рассказала, что есть на завтрак категорически не стоит. По ее словам, бутерброды на завтрак есть можно, но нужно понимать, что это за бутерброд. Если речь идет о белом батоне с куском вареной колбасы, то такой "кулинарный шедевр" есть не стоит в принципе.

Некоторые виды колбас вполне безопасны, если их употреблять изредка и в небольшом количестве. Ливерная и кровяная колбаса в списке опасности занимает первое место. Дело в том, что она производится с добавлением внутренних органов животных.