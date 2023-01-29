Может добавить возраста: как выбрать помаду и не допустить главной ошибки

К выбору помады стоит относиться также тщательно, как к выбору цвета волос.

Какая помада старит / pixabay.com

Помада – один из самых востребованных атрибутов во внешнем образе женщины. В материале Главреда вы сможете узнать как выбрать помаду, чтобы она не добавила десяток лет к вашему возрасту.

Помада обладает способностью как освежить образ и омолодить его обладательницу, так и добавить возраста, потому выбирать оттенок приходится не только по настроению, но и по правилам.

Каким цветом помады пользоваться, чтобы выглядеть моложе – простое правило

Не существует одной "омолаживающей" помады, которая подойдет всем, ведь оттенок этого косметического средства всегда должен быть в дуэте с цветотипом внешности.

И так, омолодить могут:

женщин с темной кожей – пудровый и нюдовый оттенок

женщин со светлой кожей – розовый оттенок и фуксия

женщин с насыщенной телесной кожей – винные и кофейные оттенки

Какой цвет помады освежает лицо – секрет хорошего макияжа

Свежести образу не может добавить определенный оттенок помады, всё дело в сочетании с вашим образом. Достаточно запомнить, что важно обращать внимание на цвет волосы и глаз.

Например: светлый цвет волос и светлые оттенки глаз хорошо сочетаются со светлыми оттенками помад, более темный цвет волос и глаз, соответственно – с более темным оттенком помады.

Какая помада старит – частые ошибки в выборе цвета

Если говорить о свежести в образе, то решение в выборе помады различается в зависимости от цветотипа, однако в ситуации с добавлением возраста – есть универсальные ошибки для всех, которые лучше не допускать.

Оттенки, с которыми нужно быть особенно осторожной: