Моя улюблена Страшко: сюжет и новый трейлер сериала на 1+1

Моя улюблена Страшко / 1+1

Телеканал 1+1 работает над драмеди Моя улюблена Страшко - адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty. Формат был включен в Книгу рекордов Гиннеса 2010 года как самая успешная теленовелла в истории, которая транслировалась в более чем 180 странах, дублировалась на 25 языках и была адаптирована в более чем 20 странах мира.

Украинская адаптация сериала будет отличаться от оригинального формата. Она отразит реалии современной жизни украинцев в ​​большом городе, с их проблемами и вызовами. В сериале поднимут вопросы моббинга (булинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности.

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Главная героиня сериала Моя улюблена Страшко собственным примером покажет, что красота - это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут - доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним - меняется и героиня.

Сегодня на экраны вышел тизер промо-ролика, в котором можно увидеть главную героиню, которая попытается сделать сердца зрителей и хейтеров немного мягче. Саундтреком к промо сериала стала новая музыкальная композиция группы KAZKA Красива серцем, релиз которой состоится совсем скоро.

Тизер-трейлер сериала Моя улюблена Страшко смотреть:

"Главная героиня внешне отличается от общепринятых стандартов красоты, особенно, если мы говорим о людях, которые работают в бьюти индустрии. Несмотря на то, что ее не воспринимают, смеются из-за брекетов, очков, одежды, которая очень далека от модных тенденций, она остается верной себе и видит мир красивым", - комментируют создатели сериала.

Имя актрисы, которая сыграет главную героиню сериала, станет известно уже совсем скоро.

Моя улюблена Страшко - сюжет и съемки

Сейчас продолжаются съемки сериала, который выйдет на экраны в этом году. Уже 4 месяца актеры буквально живут на съемочной площадке. В одном из киевских павильонов построили целый офис косметической компании и квартиры главных героев. Интересно, что для обустройства дома главной героини художники по реквизиту собирали предметы интерьера и мебель по всей стране, ведь большинство деталей уже давно считаются винтажными и в магазинах их уже не найти.

Моя улюблена Страшко - кадры со съемок / 1+1

Напомним, украиноязычный сериал расскажет о жизни девушки, которая устроилась на работу ассистентом директора крупной косметической компании Bon Visage. Попав в мир красивых и богатых, героиня чувствует себя неуютно, но она не из тех, кто бежит от вызовов. Она доказывает своим трудолюбием, что привлекательная внешность и модная одежда - это не главные качества в человеке. И даже ее босс начинает видеть в главной героине нечто большее, чем просто "серую мышку" помощницу.

Моя улюблена Страшко - сюжет / 1+1

Над производством сериала по заказу 1+1 работает украинская кинокомпания "Кінороб".

Генеральный продюсер от телеканала 1+1 - Кривицкий Максим, продюсеры - Еремеева Елена, Жукова Дарья, шоураннер - Нина Шулика.

Продюсеры от кинокомпании Кінороб - Егор Олесов, Юрий Прилипко, режиссеры постановщики - Максим Мехеда, Алина Бухтиярова, главный автор - Ярослав Войцешек. Операторы-постановщики - Ярослав Пилунский, Тимофей Аврамчук. Художник-постановщик - Андрей Гречишкин.

Точная дата выхода сериала Моя улюблена Страшко пока что неизвестна.

Смотреть онлайн все серии шоу Моя улюблена Страшко можно будет после премьеры на 1+1 на сайте 1+1 video.