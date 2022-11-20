Мощные слова на удачу: как говорить с Фортуной, чтобы ее ответы делали вас счастливыми

Какие слова приносят удачу / pixabay.com

Правильное слово, произнесенное в правильное время, может стать сильнейшим оружием. Все знают эти присказки: "слово ранит", "мысли материальны" и пр. Но далеко не каждый задумывается, сколько истины в них вложено.

Простые слова можно использовать для привлечения в свою жизнь желаемого. В частности, успеха в делах, где он так необходим.

Главред расскажет, какие слова приносят удачу, и как правильно ими пользоваться, чтобы взять свою жизнь в руки.

Слова-синонимы

Эзотерики верят, что магическим словом удачи может стать для вас любое слово, которое ее символизирует: что ты из Вселенной призываешь, то к тебе и приходит. Поэтому "хорошие" слова рекомендуется употреблять как можно чаще, а от сквернословия лучше и вовсе отказаться, чтобы не навлечь на себя беду.

Иными словами, утверждение, что мысли материальны, перестает казаться таким фантастическим. Более того, обретает особую силу. А это значит, что словами удачи может стать что угодно: удача, успех, любовь, счастье, благополучие, благодарность, уверенность, доверие, здоровье, надежда, везение, процветание и пр.

Слова с позитивным значением можно использовать для формирования собственных формул и своеобразных "заклинаний" для Вселенной. Пополняйте свой ежедневный словесный арсенал фразами, которые максимально отражают ваши надежды на успех.

Слова на удачу и успех - что и когда говорить / pixabay.com

Я есмь

Американский писатель Нил Дональд Уолш в книге "Беседы с Богом. Необычный диалог" вывел свою формулу, способную пробудить и привлечь успех в вашу жизнь.

Так он убежден, что утверждение "Я есьм" в общении с другими людьми имеет особенный созидательный эффект, который стоит использовать для достижения поставленных целей. "Используй великую команду, которая призывает творческую силу: "Я есмь". Делай заявления "Я есмь" вслух другим людям. "Я есмь" – это самое сильное созидающее утверждение во Вселенной. Все, что ты думаешь, все, что ты говоришь после слов "Я есмь", приводит в движение соответствующие переживания, призывает их, притягивает их к себе. Вселенная не знает никакого другого способа функционирования. Нет никакого другого пути, который она могла бы выбрать. На утверждение "Я есмь" Вселенная реагирует, как джинн в кувшине".

Ежедневные аффирмации с этим утверждением, убежден Уолш, имеют практически магнетический эффект. "Я есмь успех!" - повторяйте вслух ежедневно.

Я выбираю и Еще

Из этих слов стоит составить собственные мантры на каждый день. Их можно твердить про себя, украшать ими личные вещи, выбирать в качестве личного девиза. "Я выбираю удачу" и "Я становлюсь Еще счастливей каждый день" - подобные формулировки имеют свою первобытную силу, которая входит в плотный контакт со Вселенной, и передает ей ваше послание.

Слова, которые привлекают богатство и успех / pixabay.com

Формула предназначения

На удачу может повлиять и формула Предназначения, которую стоит произносить громко, четко, и с акцентом на слово "я". Вложите в него весь максимум положительных эмоций, которые вы испытываете к себе. Вселенная аккумулирует их и конвертирует в успех. Обычно формула звучит так: "Я – чудо Вселенной! Я – достояние мира! Я – дар Божий!" Однако актуальными будут и любые другие аффирмации с акцентом на "Я", которые для вас будут звучать убедительно.

Как правильно произносить слова на удачу:

1. Произносить ежедневно в хорошем настроении без сарказма и негативного подтекста.

2. Говорить четко и внятно, с полной уверенностью в правдивости своих слов. В идеале – на языке на котором вы говорите свободно.

3. Абсолютно безразлично, в какую фазу Луны вы произносите слова удачи. Это – не заклинание, а "программа" вашего подсознания на успех.

4. Не стоит пытаться "обмануть" вселенную – если вы будете бубнить себе поднос слово "удача" это не значит, что ее дары посыплются на вас из рога изобилия. Самый лучший вариант – использовать в повседневной речи, когда слово подходит и по содержанию, и по контексту вашей беседы.

Какими словами привлечь удачу / pixabay.com

Важно также помнить: чем конкретней будет цель, для осуществления которой вам необходима удача, тем больше вероятность, то ваши ежедневные вербальные упражнения сработают.

Кроме того не стоит надеяться, что слова сделают за вас всю грязную работу: удача не свалится на вас, пока вы лежите на диване, плюете в потолок и без конца твердите заветную формулу. Слова способны притягивать положительную энергетику, но лишь в том случае, когда человек готов работать над ее получением и закреплением.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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