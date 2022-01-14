Мощные магнитные бури в январе 2022 растянутся на три дня

Сильная магнитная буря в январе 2022 растянется на три дня / 1zoom.ru

Календарь магнитных бурь на январь 2022 года предупреждал, что середина месяца выдастся непростой.

Непростые выходные ждут нас уже на этой неделе. Магнитная буря 15 января 2022 повлияет на самочувствие людей с ослабленным иммунитетом, а в зимний период таких – большинство.

Геомагнитные возмущения достигнут пяти баллов уже к вечеру. Это может пагубно сказаться на качестве ночного сна с субботы на воскресенье. Многие могут также жаловаться на головные боли и скачки настроения.

Пик этой бури Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН фиксирует 16 января 2022. Нервная система может отреагировать на него повышенной нервозностью или возбудимостью. Также может наблюдаться учащение сердцебиения и боль в районе сердца, одышка, головная боль и головокружение. Могут дрожать руки, покраснеть лицо и/или ухудшится зрение.

В это время важно следить за своим давлением:

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при повышенном давлении уменьшить нагрузку на сердце: прилечь или же присесть, опустив вниз ноги;

при пониженном давлении выпить кофе, какао, крепкого чая или хотя просто воды (желательно подсоленной – скажем, минеральной);

в обоих случаях глубоко подышать – желательно свежим воздухом (открыть окно на проветривание, например), избегать стресса и сохранять позитивное настроение.

Магнитная буря 17 января 2022 должна стать последним днем повышенной геомагнитной нагрузки. Хотя специалисты допускают, что негативное влияние может сохраниться до 18 января (NASA во вторник еще фиксирует слабые трехбалльные магнитные колебания).

Следующая магнитная буря красного уровня опасности прогнозируется на 4 февраля.

Мы уже писали о том, что делать, если болит голова при магнитных бурях. Пить лекарства при головной боли – не всегда являются лучшим решением.

Напомним, назван горячий напиток, снижающий давление. Простые диетические изменения могут снизить высокое кровяное давление.