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Мощно заработает, как новая машина: чем почистить компьютер от пыли

5 января 2023, 05:00
Чистка компьютера дома поможет восстановить производительность ПК – если его и вовсе не чистить, он может не только зависать, но и сам перезагружаться.
Системный блок
Как почистить домашний компьютер от пыли / УНИАН

Многие из нас сталкивались с нестабильной работой персонального компьютера. Далеко не всегда проблема состоит в железе или программном обеспечении. Возможно, ваш даже мощный рабочий ПК просто запылился и теперь не может выполнять привычных задач. Чтобы понять, как почистить компьютер от пыли в домашних условиях, достаточно обратить внимание на простые советы.

Когда нужно чистить компьютер от пыли

Вентиляторы в компьютере прогоняют воздух через весь корпус вашего ПК. Даже маленькие пылинки, которые образуются в коробке, могут со временем превратиться в пыль в больших количествах. Если в доме есть животные, к ней могут добавиться пух и шерсть. В итоге ребра радиаторов забиваются, а сама пыль большим слоем оседает на лопастях вентиляторов. Результат – охлаждение компьютера ухудшается – происходит перегрев. ПК может работать медленнее, начать зависать. Может испортиться и само железо.

Чистить ПК от пыли советуют 1-2 раза в год. Все зависит от того, в каком помещении работает компьютер. Если комп не чистить, не исключены самопроизвольные перезагрузки и отключения, полосы, а также появление непонятных чужеродных элементов на мониторе.

Как лучше чистить компьютер от пыли

Для начала убедитесь, что ваш системный блок полностью отключен от электропитания. Чтобы снять металлическую панель корпуса, достаточно взять отвертку. Такие сложные для очистки элементы, как блок питания и видеокарты лучше отдать для работы квалифицированным специалистам.

Поверхностную пыль можно убрать малярной, лучше антистатической, кисточкой. Мягкой щеткой можно убирать пыль с контактов и не повредить микросхемы. Если вам интересно, как почистить ПК без пылесоса – этот метод вполне подойдет.

Для чистки железа ПК можно использовать также бытовой или автомобильный пылесос. От промышленного пылесоса лучше отказаться – сильный поток воздуха может повредить вентиляторы и мелкие детали. Бытовой пылесос пригодится и для того, чтобы выдуть маленькие частички пыли сжатым воздухом при помощи баллончика.

Вместо баллончика для выдувания пыли также иногда применяют фен или компрессор. Лучше, чтобы фен был с режимом холодного воздуха. От использования компрессора следует воздержаться, чтобы не повредить детали компьютера.

Что в компьютере чистить от пыли

Можно начать с быстрой чистки. Сам ПК должен быть обязательно полностью отключен от электроснабжения. Системный блок в таких случаях кладется на стол, а мышка, клавиатура и другие устройства должны быть отсоединены. Пылесос с узкой насадкой поможет собрать пыль с материнской платы, видеокарты, оперативной памяти и других элементов.

Как почистить кулер процессора от пыли – проводим выдувание забившихся пылевых частиц баллончиком со сжатым воздухом. Пылесос можно держать включенным, чтобы мелкие частицы не разлетелись по комнате.

Что нужно знать при чистке компьютера

Нужно следовать мерам предосторожности:

  • Перед тем, как начать очистку, следует сбросить с себя статическое электричество – достаточно дотронуться до радиатора отопления.
  • Насадка вашего пылесоса не должна соприкасаться с микросхемами и другими деталями компьютера. Та же материнка может выйти из строя даже после небольшого контакта с твердым предметом. Детали лучше обрабатывать кисточкой.
  • Ни в коем случае нельзя использовать влажную тряпку, когда вы убираете пыль внутри системного блока.
компьютер
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