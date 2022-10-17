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Мощная защита: у 3 знаков зодиака самый сильный ангел-хранитель

17 октября 2022, 18:28

Три знака зодиака родились под счастливой звездой.

Гороскоп на ноябрь 2022
Гороскоп на октябрь 2022 - 3 знака с сильным ангелом-хранителем / ua.depositphotos.com/

Три представителя зодиакального круга находятся под сильной защитой ангела-хранителя. Он помогает им во всех сложных ситуациях. Этим людям пережить сложные времена будет легче.

О том, какие сюрпризы приготовил знакам второй месяц осени, читайте в материале: Гороскоп на октябрь 2022: Близнецам – испытания, Весам – исполнение желаний, Рыбам – большие деньги.

Три знака зодиака могут назвать себя настоящими счастливчиками. В трудную минуту они находятся под покровом ангела-хранителя, который помогает избежать различных неприятностей.

Спасает от опасности

Представители воздушного знака зодиака часто попадают в опасные ситуации. Однако покровительство высших сил помогает им избежать беды. Они всегда находят наилучший путь решения проблемы и выходят из любой ситуации победителями. Близнецы могут играть на чувствах других, они владеют мастерством манипуляций, что позволяет им подчинять себе людей.

Благоволит перфекционистам

Для Дев чрезвычайно важно сделать все не только правильно, но и лучше, чем у других. Они прикладывают невероятные усилия, чтобы довести все, чем они занимаются до совершенства. Прилагая максимум усилий, они оберегают себя от разочарований. Такой подход к своим обязанностям обеспечивает Девам покровительство ангела-хранителя, который ценит каждое усилие и силу духа этих людей.

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Оберегает от напастей

Динамичные и активные Стрельцы не привыкли сидеть на одном месте. Они всегда в поисках приключений. И некоторые из них могут вылезти боком, так как люди этого знака легко идут на риск. Высшие силы указывают им правильное направление, оберегая от несчастных случаев. Неприятности чудом обходят Стрельцов стороной, что делает их чрезвычайно везучим знаком.

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