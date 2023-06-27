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Мощная интуиция: три знака зодиака с экстрасенсорными способностями

Елизавета Бельмас
27 июня 2023, 16:00 обновлено 27 июня, 16:08
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Астрологи исследуют особенности знаков зодиака и рассказали, кто из представителей зодиакального круга обладает экстрасенсорными способностями.
Три знака зодиака с экстрасенсорными способностями
Три знака зодиака с экстрасенсорными способностями / коллаж: Главред, фото: pexels

Некоторые люди обладают очень сильным внутренним голосом. Кто-то называет это интуицией, кто-то экстрасенсорными способностями, кто-то умением предвидеть. Эксперты по звездам рассказали, какие знаки зодиака имеют экстрасенсорные способности и кто из них может видеть больше, чем другие.

Мощная интуиция

Дева обладает особенно мощными интуитивными способностями. Это замечательное качество помогает мыслить и работать чрезвычайно точно. Только подумайте о том, чего может достичь этот человек с этим навыком. Глаза Девы улавливают каждое движение, мозг аналитически обрабатывает поток информации, и, в конце концов, интуиция гарантирует, что они сделают соответствующие выводы на основе полученных данных от своего внутреннего голоса.

Сильные предчувствия

Предчувствия Овнов непобедимы. У них есть уникальная способность воспринимать вибрации, которые отдают люди, и определять, произойдет ли что-то плохое. У них есть способность чувствовать, когда вот-вот разразится спор или когда кто-то просто ведет себя неуважительно. Овны особенно хорошо чувствуют изменения в эмоциях других людей.

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Дар предвидения

Рыбы — робкие существа и вполне логично, что они сдержаны в характере. Это не в последнюю очередь связано с особым даром, поскольку у них есть способность распознавать, когда ситуация вокруг может измениться к худшему.

Когда кто-то намеренно совершает зло, Рыбы могут почувствовать это заранее и услышать внутри себя предупреждающий голос, советующий не иметь дела с этим человеком.

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