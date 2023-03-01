Морковь будет как палка колбасы: как правильно подкармливать овощ солью

Поливание моркови соленой водой может значительно улучшить ее рост и урожайность.

Морковь, соль / pixabay.com, скриншот YouTube

Многие садоводы и огородники знают, что морковь является ценным источником витаминов и минералов. Однако не все знают о том, что поливание моркови соленой водой может значительно улучшить ее рост и урожайность.

Когда нужно поливать морковь солью?

Соленая вода содержит микроэлементы, которые являются необходимыми для роста и развития моркови. Поливание моркови соленой водой рекомендуется проводить только в тех случаях, когда растение испытывает нехватку питательных веществ.

Подкормка моркови солью

Для подкормки моркови солью необходимо растворить 1 столовую ложку соли в 10 литрах воды. Этот раствор следует использовать для полива моркови вместо обычной воды. Важно не переборщить с количеством соли, чтобы не повредить растение.

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Как поливать морковь соленой водой?

Полив моркови соленой водой следует проводить через каждые 7-10 дней. Важно убедиться, что раствор не попадает на листья и стебли моркови, так как это может привести к их пересыханию и повреждению.

Чем еще подкормить морковь, чтобы она была крупной?

Кроме соленой воды, для выращивания крупных корнеплодов моркови необходимо обеспечить ее растущих среду питательными веществами. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как компост или перегной. Важно также обеспечить растения достаточным количеством света, воды и тепла.

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