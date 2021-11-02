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"Море трупов и ужасов": астролог рассказал, каких масштабов в Украине достигнет эпидемия COVID-19

2 ноября 2021, 07:30

Влад Росс спрогнозировал, когда в Украине улучшится эпидемическая ситуация.

Астролог рассказал, когда в Украине уменьшится количество смертей от коронавируса
Астролог составил пугающий прогноз о коронавирусе для Украины / УНИАН

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко совершенно прав, когда говорит о возможности повторения в нашей стране итальянского сценария развития эпидемии коронавируса. В ноябре будет множество смертей от COVID-19. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, звезды в этот период будут способствовать смертям.

"Меркурий в Скорпионе, Марс – также в Скорпионе… Поэтому в ноябре нас ждет море трупов, смертей и ужасов", – уточнил астролог.

По прогнозу астролога, тотальный локдаун Украине не грозит – жесткие ограничения будут вводиться только в отдельных областях.

Кроме того, по словам астролога, правительство будет максимально форсировать кампанию вакцинации в Украине.

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"Оно будет делать все, чтобы всех уколоть. Даже несмотря на то, что существующие вакцины морально устарели и не действуют против Дельты. Чего стоит пример того же Колина Пауэлл, который получил три дозы вакцины, но все равно умер от коронавируса", – заверил Росс.

По словам Росса, украинцев поставят перед выбором – "или работать, или уколоться". После введения таких жёстких рамок вполне возможен майдан в Украине на этой почве.

"В Украине не получится ввести такие жесткие ограничения, как в Италии или Франции, где без вакцинации никуда нельзя зайти. У нас будет колоссальное сопротивление и возмущение. Последней каплей станет запрет на пользование метро без сертификата вакцинации. Это уже будет полный маразм и нарушение всех свобод и прав человека!", – отметил Влад Росс.

Впрочем, по прогнозу астролога, столь сложная эпидемическая ситуация будет сохраняться в Украине только в ноябре, а в декабре станет легче, и смертей будет меньше.

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