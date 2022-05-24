УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Моментальная удача и большая прибыль: эти 4 находки принесут невероятный успех

24 мая 2022, 20:13

Эти находки привлекут в ваш дом удачу, везение и богатство.

находки
Случайные находки приметы / pixabay

Каждый из нас хоть раз находил на улице какую-то вещь. Мы всегда знаем, что потерянную вещь лучше не поднимать, ведь она может принести беду.

Эксперты отмечают, что есть всего 4 вещи, которые являются исключением и могут принести удачу и богатство.

Икона. Такая находка станет настоящим символом удачи. Икона является предметом, который поможет избавить от дурных и грешных помыслов. После этого удача точно не станет убегать от нее, будет ее все время преследовать.

Пуговица может стать символом удачи. Если вы случайно нашли ее на улице, ваши дела пойдут вверх.

Обручальное кольцо или перстень приносит положительную энергию. Привлечь удачу можно только в том случае, если вы это кольцо не одеваете. Принесите находку в дом и положить в потайном месте. Тогда ожидаемый эффект от находки точно будет.

Ключи. Така находка принесет в дом благополучие и достаток. Человеку, нашедшему ключи, ни о чем не стоит переживать. В будущем будут и деньги, и удача, и любовь.

Читайте такжеПриметы на 26 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду

Читайте также:

приметы
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:28

Мощные грозы и сильный ливень: в Украину ворвется резкое похолодание

20:27

Эксперт пояснил, решится ли Путин на ядерный удар по Украине или странам НАТО

20:16

Хотят прорваться в ряд городов и занять Луганщину: оккупанты массово наступают на Донбассе – ГенштабВидео

20:13

Моментальная удача и большая прибыль: эти 4 находки принесут невероятный успехВидео

20:10

Приметы на 26 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
20:09

"Патрушев играет решающую роль в плане Путина": российский оппозиционер раскрыл замысел КремляВидео

19:49

В Венгрии вводят чрезвычайное положение: в чем причина

19:46

"Если на Максима заведут дело, то уже не остановлюсь": Пугачева отреагировала на травлю мужа

19:37

Голливудский актер украинского происхождения сделал прогноз, когда закончится война в Украине

19:31

Как Порошенко стал инструментом войны Путина против Зеленскогомнение

19:30

Произошло то, чего Путин боялся больше всего: Столтенберг назвал самый большой просчет президента РФВидео

19:25

Комаровский призвал не паниковать из-за оспы обезьян: "цепляются за нее, чтобы отвлечься от войны"

19:14

Заморозка резервов и репарации: эксперт объяснил, как РФ заставят заплатить за войну в УкраинеВидео

19:12

Кремлевские чиновники не знали о планах Путина начать войну до 24 февраля

19:09

Пили воду из батарей: украинский актер рассказал, как его семья выживала во время оккупации

19:09

Необычайное везение, путешествия и счастье в любви: три знака зодиака станут любимчиками фортуны в июне

19:06

"Нам не нужно 15 лет для вступления в ЕС": Шмыгаль назвал цель Украины на ближайшие годыВидео

18:41

После возвращения территорий, утраченных с 24 февраля: Зеленский назвал условие переговоров с ПутинымВидео

18:21

Бандере на перевоспитание: Суд вынес молодому коллаборанту необычный приговор

18:21

Маму Андрея Шевченко не впустили в БританиюВидео

Реклама
18:09

Надвигается тяжелый месяц битвы за Донбасс: в МВД назвали сроки, сколько может длиться войнаВидео

18:03

Итог трех месяцев войны в Украине: впереди у России либо прямое поражение, либо позор отступлениямнение

17:45

Украинского матроса отблагодарили за сбитый самолет РФ стоимостью $40 млн

17:30

СБУ обнародовали фото и данные 8 оккупантов, которые жестоко убили семью старосты из МотыжинаВидео

17:25

Позитив прокомментировал роман с бывшей партнершей по Танцам со звездами Юлией Сахневич

17:19

Самые опасные дни июня 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду

17:06

"Танцы на костях": Козловский попал в дикий скандалВидео

17:03

На Западе не добьются капитуляции Украины перед Путиным: Россия должна ответить за все – ДудаВидео

17:02

"Димон, 29 тысяч солдат РФ на украинских землях гниют": Гордон привел в чувства МедведеваВидео

16:39

Шойгу заявил, что РФ "сознательно замедляет наступление" в Украине, и объяснил причинуВидео

16:39

РФ закрывает рот матерям погибших солдат: сыновей "продают" за 5 млн рублейВидео

16:28

В Украине порезали субсидии и льготы на оплату коммуналки: на сколько именно

16:26

Резников рассказал, какие приятные сюрпризы ждут ВСУ в поставках оружия после "Рамштайна-2"Видео

16:22

"Что за сугробы между ног?": Волочкова шокировала шпагатом в мини-шортах

16:04

Популярная модель Эшли Грэм чуть не умерла от кровотечения во время домашних родов

16:01

Развал России: в Раде раскрыли сценарий распада РФ на несколько государствВидео

15:59

Гороскоп Таро на июнь 2022: Весам - изобилие, Скорпионам - триумф, Стрельцам - глобальные переменыВидео

15:46

"Вампир-лифтинг": дочь Путина тратила тысячи евро за странную процедуру красоты

15:46

"Повод для начала полноценной войны": Медведев разразился угрозами Украине из-за КрымаВидео

15:43

Россию навсегда отстранят от участия в ЕвровиденииВидео

Реклама
15:40

Нападение Беларуси на Украину обернется военным поражением и свержением Лукашенко – ЗагороднийВидео

15:29

У США два возможных плана относительно войны с РФ, один из них – не в пользу Украинымнение

15:21

Медведчук был нужен ФСБ, чтобы "пилить" деньги - руководитель украинской разведки

15:19

"Вывесили свою тряпку": российские оккупанты захватили СветлодарскВидео

15:13

Ягоды будут сладкими и сочными: чем удобрять клубнику весной для большого урожая

15:00

ЕС одобрил четвертый транш на вооружение для Украины – дадут еще 500 миллионов евроВидео

14:55

"Испытание": российский актер-"путинист" заявил, что в РФ нужно запретить аборты, даже если это изнасилование

14:47

У Зеленского резко ответили на предложение о прекращении огня и возобновлении бизнеса с РФВидео

14:44

Приметы на 25 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:42

Нацгвардеец взял в плен начштаба танкового батальона РФ и едва не погиб, спасая подчиненных

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять