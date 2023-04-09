Мольфарка спрогнозировала, чем закончится новая попытка наступления РФ

Мольфарка Елена Стеценко прогнозирует, что новое российское наступление в ближайшие недели не будет слишком масштабным и быстро закончится.

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Мольфарка Елена Стеценко / коллаж фото УНИАН и сайт Е.Стеценко

Новое наступление российских оккупантов, которое, как предупреждают Киев американские союзники, может случиться уже в ближайшие недели, не будет слишком масштабным. А сразу после него ВСУ перейдут в долгожданное контрнаступление. Соответствующий прогноз сделала известная украинская мольфарка Елена Стеценко.

"Мы знаем, что российская армия уже измотана, она потеряла очень много военной техники, много человеческого ресурса. Это наступление превратится для них в контрнаступление нашей украинской армии", — отметила она.

По словам Стеценко, к середине апреля 2023 года ВСУ получат в достаточном количестве оружие и боеприпасы от западных партнеров. И тогда уже пойдут в наступление на русских оккупантов.

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Кто такая Елена Стеценко? Елена Стеценко - экстрасенс и мольфарка, победительница 13-го сезона "Битвы экстрасенсов".

"Российские войска готовят наступление по всей линии, где сейчас ведутся военные действия для того, чтобы посмотреть, где в украинской армии слабые места, где можно прорваться. Но мы уже готовы. Прорваться им не удастся, а мы, наоборот, пойдем в контрнаступление", — подытожила мольфарка.

Напомним, ранее известный экстрасенс, участник российской версии шоу Битва экстрасенсов Александр Кантонистов прогнозировал, что президент РФ Владимир Путин умрет до конца 2022 года. При этом есть все основания полагать, что это может произойти даже раньше — в течение лета. Он не исключил, что у хозяина Кремля ухудшится психическое состояние, что приведет к мании преследования.

До того Магдалена Мочиовски рассказывала, что для поддержания здоровья российский диктатор Владимир Путин пользуется не только традиционной медициной, но и разнообразными шаманскими зельями.

"Туда входят разные ингредиенты. В том числе шкурка, которую сбросила змея. То есть это практически ведьмино зелье. Некоторые шаманские снадобья содержат ядовитые грибы, оленью мочу, перемолотые рога оленя и много нетрадиционных ингредиентов", - заявила она.

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