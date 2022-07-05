Могут ли военнообязанные уехать из места жительства в Украине: детальное объяснение

Если не служил, могут ли мобилизовать 2022 - пояснение / коллаж фото УНИАН

Могут ли военнообязанные уехать из места жительства

5 июля официально стало известно, что в Украине уже действуют дополнительные ограничения для тех военнообязанных граждан, которые желают поменять место своего жительства либо постоянного пребывания — причем в пределах страны.

"Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те из вас, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК. Никаких указаний на препятствование перемещению лиц в течение ближайших дней со стороны военного командования не предоставлялось", ‒ заявил главком украинской армии Валерий Залужный.

Причем, говорят чиновники, разрешение на выезд дают исключительно некоторым категориям граждан:

тем, у кого есть отсрочка от призыва на срочную военную службу (сроком до года);

тем, у кого есть уважительная причина для поездки (тяжелая болезнь либо смерть родных и так далее), причем визит не должен превышать месячного срока;

тем, кто не подлежит призыву на службу в ВСУ ‒ при наличии подтверждающих документов, но не позднее, чем закончится годовая отсрочка;

тем, кто забронирован за своими предприятиями и учреждениями на период мобилизации и военное время (согласно информации, указанной в официальных документах Минэкономики о бронировании).

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Если не служил, могут ли мобилизовать 2022?

Согласно действующему законодательству, в Украине мобилизации подлежат все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее приоритетно призывают тех украинцев, у которых есть военный опыт и/или соответствующая военно-учетная специальность.

Кто является военнообязанным в Украине

По нынешним законам, граждане обязаны появляться по вызову сотрудников военных комиссариатов ‒ для прохождения медицинской комиссии и, в случае отсутствия проблем со здоровьем, постановки на военный учет.

В целом в Украине в этом плане есть три категории:

"пригоден к военной службе";

"временно непригодный военной службе" (но с указанием четкой даты повторного медосмотра);

"непригоден к военной службе и снят с военного учета".

Нужно обязательно заметить, что люди могут быть признаны непригодными к военной службе в мирное время, но при этом ограниченно пригодным во время войны. И соответственно, тогда они подлежат мобилизации.

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Выезд за границу военнообязанных 2022

В условиях войны Украины с Россией выезд за границу военнообязанных запрещен, кроме нескольких конкретных категорий:

Мужчины с группой инвалидности либо признанные временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья сроком до полугода;

Мужчины, которые сопровождают лиц с инвалидностью;

Мужчины, которые сопровождают детей с инвалидностью или детей с тяжелыми заболеваниями;

Мужчины, забронированные на период мобилизации и военное время за своими предприятиями или организациями, и имеющие при себе командировочные документы;

Мужчины, которые осуществляют перевозку гуманитарной помощи и товаров для нужд украинской армии.

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