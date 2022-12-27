'Могут быть трагические события': астролог Росс предупредил о самом сложном месяце 2023 года

Астролог предупредил, что в 2023 году высока вероятность применения различного оружия, даже тактического ядерного.

Астролог Росс предупредил о самом сложном месяце 2023 года / УНИАН, pixabay.com

18 мая 2023 года Юпитер вместе с Марсом создадут квадрат к Плутону, поэтому за 15 дней до этой даты и после будет сохраняться сложная ситуация. Об этом рассказал известный астролог Влад Росс в интервью Главреду.

Как отметил астролог, этот аспект предупреждает о серьезных опасностях и катаклизмах в мае. Более того, ситуация опасна применением различного оружия, даже тактического ядерного.

"Оппозиция двух агрессивных планет – Плутона и Марса дает выход напряжения и приносит трагические события, а в сочетании с Юпитером масштаб этих событий может быть гораздо большим. В мае очень вероятны техногенные катастрофы, особенно в России", - рассказал Росс.

Также астролог отметил, что этот аспект указывает на сложности с финансами и конфликты из-за денег и ресурсов. Новые проекты, прежде всего, финансовые, начатые вблизи этого аспекта, не обещают быть удачными. Поэтому в мае нужно быть очень осторожными.

"Плутон и Юпитер в знаке Тельца в сочетании еще с парочкой затмений на оси Телец-Скорпион намекают на финансовые потрясения и изменения в экономическом секторе. Это однозначно будет не самый удачный период для финансовых рисков", - сообщил астролог.

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