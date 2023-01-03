Могут быть опасными: почему орехи нужно замачивать в воде перед употреблением

Орехи лучше замачивать перед тем, как есть, иначе они могут нанести вред организму.

Орехи лучше замачивать в воде перед употреблением/ ua.depositphotos.com, pixabay.com

Орехи содержат в себе много полезных веществ, нужных нашему организму, поэтому они должны присутствовать в рационе питания. Такой ценный продукт способен защищать от ряда болезней и улучшать самочувствие. Например, грецкие орехи при условии регулярного употребления способны снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а кешью полезно есть, если у человека нарушен обмен веществ и есть анемия.

Однако мало кто знает, что на самом деле нужно замачивать орехи перед употреблением. Это связано с тем, что в них содержится большое количество фитиновой кислоты. В природе это вещество помогает орехам "защищаться" от диких животных – из-за него звери не трогают плоды и дают им возможность спокойно созреть.

Однако для человека фитиновая кислота может навредить, ведь мешает перевариванию пищи.

Если же замачивать орехи перед употреблением, вода будет препятствовать действию ферментов, на которые распадается это вещество. Поэтому после замачивания орехи будут усваиваться гораздо лучше, а питательные вещества и витамины после потребления этого ценного продукта будут просачиваться в кровь вдвое быстрее.

Замачивание орехов также поможет в том случае, если вам нужно снять с них кожуру.

Как правильно замачивать орехи перед употреблением

В зависимости от вида орехов, на их вымачивание понадобится разное количество времени:

миндаль – 12 часов,

грецкие и кедровые орехи, пекан и фундук нужно вымачивать не менее 8 часов,

кешью – 6 часов,

макадамия – 4 часа.

Во время замачивания миндаля через 8 часов нужно заменить воду, и только потом продолжить вымачивание в течение еще 4 часов.

Читайте также: